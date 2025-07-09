Общество

Правительство попросили установить компенсацию за задержку пенсий «Почтой России»

Правительство просят до 1 декабря этого года установить компенсацию россиянам за несвоевременную выплату «Почтой России» пенсий и пособий. Такие рекомендации в адрес кабмина и профильных министерств направил комитет Госдумы по защите конкуренции по итогам проведенного аудита организации, проведенного Счетной палатой с 2020 по 2024 годы и истекшем периоде 2025 года.





В документе в том числе указывается на замечание контрольного органа о том, что с мая 2023 года вступил в силу закон, согласно которому доставку пенсии могут осуществлять исключительно организации почтовой связи. Так как с этой доставки от сумм выплат «Почта России» получает 1,17%, ее доход в 2024 году составил 32,69 млрд рублей. Как установили аудиторы, наряду с этой прибылью организация в 2020-2024-х получила доход в 6,48 млрд рублей в качестве процентов за размещение целевых средств на банковских счетах.



«Возможность извлечения «Почтой России» дохода от размещения целевых средств создает предпосылки к несоблюдению обществом сроков доставки пенсий и пособий̆», — говорится в документе депутатов Госдумы, пишут «Известия».



В своих рекомендациях правительству мы предложили, чтобы «Почта России» выплачивала компенсацию за задержку пенсий россиянам. Очевидно, ей будут невыгодны такие выплаты, поэтому она станет выплачивать пенсии вовремя, пояснил зампред комитета по защите конкуренции Госдумы от фракции «Единая Россия» Сергей Лисовский.



По его словам, размер такой компенсации должно будет установить правительство. Ранее предложение установить такую компенсацию после проведения аудита «Почти России» высказала «Счетная палата».