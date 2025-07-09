Общество

«Оленье полнолуние» смогут увидеть псковичи 10 июля

В июле произойдёт уникальное астрономическое событие — «Оленье полнолуние». Его можно будет увидеть разных городах России. Название этого явления связано с тем, что в июле у молодых оленей начинают расти рога.

Фото: Петр Митрофанов / «АстроПсков»

Это событие можно будет наблюдать без использования специальных приборов. Точное время наступления полной Луны — 10 июля, 23:39 по московскому времени. В этот момент Луна будет находиться в окружении трёх ярких звёзд: Денеба, Веги и Альтаира.

Своё поэтичное название — «Оленье полнолуние» — это астрономическое явление получило из фольклора. В этот период у оленей, обитающих в Северной Америке, начинается активный рост новых рогов, покрытых бархатом, — об этом рассказал популяризатор астрономии и космонавтики Игорь Тирский, пишут «Известия».