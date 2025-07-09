Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псковская область 80-летие Победы
музыкальный вечер на террасе «Покровского»
Единство в памяти. Сила в подвиге!
островичи шагают в будущее
Новая жизнь Овсища
Вакансии в «Россетях»
Легким десертам — легкая сметана
Господин Рейтингомер
Псков Летние террасы
Бизнес В Великих Луках
80 лет качества Реставрационных мастерских
Мошенники под видом операторов
Лев в клетке
Рай В шалаше
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
 
 
 
ещё Общество 09.07.2025 16:440 Борис Елкин пригласил всех псковичей на праздник ПЛН 10.07.2025 18:090 Роспотребнадзор снял с продажи 95 кг сосисок в Псковской области 10.07.2025 17:430 Трендовые сладкие подарки: что сегодня дарят в качестве вкусного сюрприза 10.07.2025 17:060 Удвоены расходы на горячее питание для малообеспеченных студентов псковских колледжей 10.07.2025 16:560 Бронепробег «Дорога мужества» прибыл в Псков 10.07.2025 16:350 После затяжных дождей в Псковской области продолжают падать аистиные гнёзда
 
 
 
Самое популярное 07.07.2025 10:143 Главврач Псковской городской поликлиники уходит с должности 09.07.2025 23:040 Последствия шторма в Псковской и Витебской областях. ФОТО 06.07.2025 17:046 Мобильный интернет на территории Пскова отсутствует практически повсеместно 06.07.2025 15:100 На территории Псковской области объявлен режим «Беспилотная опасность» 10.07.2025 10:360 Скончался оператор ГТРК «Псков» Максим Лебедев
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Трендовые сладкие подарки: что сегодня дарят в качестве вкусного сюрприза

10.07.2025 17:43|ПсковКомментариев: 0

Сладости давно перестали быть просто лакомством — сегодня они стали способом выразить внимание, поздравить, поддержать или просто поднять настроение. С развитием онлайн-доставки и креативных кондитерских сервисов, сладкие подарки превратились в тренд, особенно в крупных городах. Теперь можно порадовать близкого человека вкусным и красивым сюрпризом всего в пару кликов.

Многое из перечисленного ниже вы можете посмотреть и заказать на сайте компании «Русский Букет», которая работает с 2012 года по всему миру.

 

Почему сладкие подарки — это тренд?

Сладкие наборы, торты и десерты стали не просто вкусными, но и эстетичными. Люди выбирают их потому что покупку можно отправить на дом или в офис — отличный вариант для удаленного поздравления. Они радуют глаз — красивая упаковка, индивидуальный дизайн, эффект «вау». А еще сладости подходят для любого повода, от дня рождения до благодарности учителю, тем более если они с надписью, фото или индивидуальной подборкой сладостей.

Дизайнерские торты на заказ

Один из самых популярных трендов — именные, тематические или торты «из соцсетей». Такие заказывают на дни рождения, свадьбы. Торты могут быть с фото, надписями, любимыми персонажами.

В трендах сладости в минималистичном стиле (наборы с «голыми» тортами, «мармеладными каплями», текстурной пастельной глазурью). Часто в таких тортах используются модные начинки: муссы, чизкейк-слои, карамель, матча, пюре из свежих ягод, фисташка.

Боксы со сладостями

Это один из самых универсальных вариантов. Внутри могут быть шоколад ручной работы, макароны, печенье с предсказаниями, мини-кексы, капкейки, маршмеллоу, фрукты в шоколаде, а для тех, кто любит «эко» — мед, орехи, джемы.

Такой подарок легко адаптировать под возраст, повод или вкус получателя. Особенно популярны «Доброе утро-боксы», сладкие коробки-сюрпризы для подруги или коллеги, а также наборы в стиле «антистресс» или «девчачье кино-вечер».

Пряники с росписью

Идея, которая прекрасно работает в любое время года. Пряники могут быть в виде фигурок: сердечки, звезды, новогодние игрушки, персонажи, с инициалами, датами, логотипами, в виде школьной тематики (например, на 1 сентября), свадебных образов, новогодних символов. Они долго хранятся, красиво выглядят и поднимают настроение не хуже букета.

Candy-букеты и шоколадные композиции

Букеты из сладостей — альтернатива цветам. Внутри конфеты, шоколад, маршмеллоу, фрукты и ягоды, а также декоративные элементы (цветы из вафельной бумаги, надписи, игрушки).

Шоколадные букеты и корзины стали особенно популярны на 14 февраля, 8 марта, День учителя и корпоративные праздники.

Почему заказывают доставку?

Сюрприз-эффект — можно отправить подарок прямо домой, в офис, в кафе, даже не появляясь лично. Не нужно искать упаковку, составлять подарок, ехать по магазинам. Анонимность или эффект неожиданности присутствует, идеально для тайных признаний или корпоративных сюрпризов. Доставку можно сопроводить открыткой, воздушными шарами, мягкой игрушкой — такие комплекты стали очень популярными.

Реклама. ИП Штепа Кирилл Анатольевич ИНН 910905298391. Erid: 2SDnje9p3N5 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Почувствовали ли вы резкое ухудшение качества жизни в последнее время?
В опросе приняло участие 344 человека
10.07.2025, 18:090 Роспотребнадзор снял с продажи 95 кг сосисок в Псковской области 10.07.2025, 18:000 СОБЫТИЕ: Как ярмарки помогают псковским фермерам 10.07.2025, 18:000 Сотрудница музея-заповедника «Изборск» вышла замуж на свадебном фестивале в Москве 10.07.2025, 17:570 Чемпионат по спортивному ориентированию проходит на пустошкинской базе отдыха «Алоль»
10.07.2025, 17:540 Режиссёр Андрей Гончаров: Встречаться с новыми театрами — это вызов 10.07.2025, 17:510 Надо ли платить за газ, если не живешь в квартире, ответили псковичам 10.07.2025, 17:480 Первый этап чемпионата МВД РФ по служебно-прикладным видам спорта прошел в Псковской области 10.07.2025, 17:470 Порядок расчета арендной платы за муниципальные земельные участки обновили псковские депутаты
10.07.2025, 17:350 Пропавший в Пскове мужчина объявлен в федеральный розыск 10.07.2025, 17:270 Конкурс талантов состоится на празднике к 25-летию ПЛН в парке Строителей 10.07.2025, 17:120 Интерактив: Ямы по «пузо» 10.07.2025, 17:060 Удвоены расходы на горячее питание для малообеспеченных студентов псковских колледжей
10.07.2025, 16:560 Бронепробег «Дорога мужества» прибыл в Псков 10.07.2025, 16:520 Наталья Бармина заняла пост замминистра культуры Псковской области 10.07.2025, 16:470 Квест по Псковскому кремлю «Ключи от города» пройдет 26 июля 10.07.2025, 16:420 Псковские депутаты утвердили изменения в закон об областном бюджете
10.07.2025, 16:350 После затяжных дождей в Псковской области продолжают падать аистиные гнёзда 10.07.2025, 16:280 Я не противник современных технологий в театре — режиссёр Андрей Гончаров 10.07.2025, 16:240 Проект о налоговых льготах для ресурсных центров добровольчества отклонили псковские депутаты 10.07.2025, 16:190 Обжалованию подлежит
10.07.2025, 16:180 К фрезерованию дорог приступили на улицах Максима Горького и Некрасова в Пскове 10.07.2025, 16:170 Требования для принятия на муниципальную службу участников СВО упросили в Псковской области 10.07.2025, 16:140 После торнадо около 9,5 тысячи жителей Псковской области остаются без электричества 10.07.2025, 16:110 Мошенники обманули псковичей, представившись правоохранителями
10.07.2025, 16:060 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Псковской области 11 июля 10.07.2025, 15:590 По 19 из 25 госпрограмм Псковской области достигнуты результаты выше запланированных 10.07.2025, 15:470 Подворье «Птичий дворик» ищет опекуна для волчицы Готы 10.07.2025, 15:430 Режим «Повышенная готовность» объявлен на территории Новоржевского округа
10.07.2025, 15:420 Псковские депутаты признали утратившей силу статью закона о местном референдуме 10.07.2025, 15:330 В спектакле псковского театра «Битва жизни» важна фигура отца – режиссер 10.07.2025, 15:270 Волонтеры «Единой России» устраняют последствия урагана в великолукской деревне Полибино 10.07.2025, 15:250 Идею повысить штрафы за навязывание платных услуг гражданам поддержали псковские депутаты
10.07.2025, 15:090 Форум «Объекты всемирного наследия: достижения и опыт регионов» проходит в Пскове 10.07.2025, 15:070 Законопроект о запрете нецензурной лексики среди детей отклонили псковские депутаты 10.07.2025, 14:520 Прощание с оператором ГТРК «Псков» Максимом Лебедевым состоится 12 июля 10.07.2025, 14:490 Депутаты обновили границы участков мировых судей в Великих Луках
10.07.2025, 14:420 Одиннадцать региональных памятных дат и праздничных дней установлено в Псковской области 10.07.2025, 14:380 Бастрыкин поручил возбудить дело по факту избиения жителя Порхова двумя приезжими 10.07.2025, 14:360 Псковские депутаты утвердили изменения в закон о пожарной безопасности 10.07.2025, 14:330 В Псковской области создадут государственное юридическое бюро
10.07.2025, 14:310 Полицейский помог мужчине выбраться из задымленной квартиры в Пыталово 10.07.2025, 14:280 Прошлогодний бюджет территориального ФОМС исполнен с профицитом 10.07.2025, 14:260 Редкий портрет представят на выставке в псковском музее 10.07.2025, 14:200 Доходная часть областного бюджета за 2024 год исполнена на 102%
10.07.2025, 14:190 Литовские истребители НАТО привели в боевую готовность из-за неопознанного летательного аппарата 10.07.2025, 14:170 Двух мировых судей назначили в Псковской области 10.07.2025, 14:140 Омбудсмены Дмитрий Шахов и Наталия Соколова переизбраны на новый срок полномочий 10.07.2025, 14:040 «Оленье полнолуние» смогут увидеть псковичи 10 июля
10.07.2025, 14:020 Игорь Дитрих: Сделан первый шаг навстречу ожиданиям населения и депутатов по реорганизации больниц 10.07.2025, 13:530 МегаФон открыл новые дата-центры на Урале и в Центральной России 10.07.2025, 13:490 Александр Котов: Сейчас невозможно содержать полноценную больницу в каждом крупном населенном пункте 10.07.2025, 13:390 «80 лет качества»: история успеха «Реставрационной мастерской»
10.07.2025, 13:380 Анастасия Повторейко: Реорганизация больниц — это важная социальная реформа 10.07.2025, 13:360 Развлекательный досуг в России подорожал более чем на 30% 10.07.2025, 13:350 Петр Алексеенко: Люди недовольны сокращением финансирования здравоохранения 10.07.2025, 13:320 Привести в порядок прилегающие к ФАПам территории призвал Алексей Севастьянов
10.07.2025, 13:260 Анестезиолого-реанимационная бригада скорой помощи появится в Пскове 10.07.2025, 13:130 Антон Минаков выразил сомнения насчет соблюдения сроков оказания псковичам услуг кардиолога 10.07.2025, 13:060 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Время потерпеть? 10.07.2025, 13:040 Олег Брячак: Машина скорой помощи может ехать на вызов по 2-3 часа
10.07.2025, 12:530 Ураган повалил свыше 20 деревьев на территории музея-усадьбы Софьи Ковалевской в Полибино 10.07.2025, 12:430 Главврачи Островской и Псковской межрайонных больниц отчитались об итогах реорганизации 10.07.2025, 12:300 Сдать нормативы могут псковичи в рамках третьего сезона народных игр ГТО 10.07.2025, 12:280 Кабинет Пушкина в «Михайловском» воссоздали в музее Шанхая
10.07.2025, 12:230 Энергетики продолжают расчищать завалы деревьев в Псковской области 10.07.2025, 12:150 Женская консультация в Острове переедет в отдельное здание 10.07.2025, 12:130 Пара в костюмах Псковской губернии выиграла фотоконкурс на всероссийском свадебном фестивале 10.07.2025, 12:110 Более 22 тысяч раз псковичи воспользовались услугой снятия наличных на кассах магазинов с начала года — Сбер
10.07.2025, 12:070 Марина Гаращенко: Порховская больница — изначально более мощная медорганизация 10.07.2025, 12:050 Торнадо, двигавшееся в сторону Псковщины, запечатлели в Витебской области 10.07.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: «Битва жизни» Псковского театра драмы 10.07.2025, 12:010 Марина Гаращенко перечислила причины реорганизации районных больниц
10.07.2025, 11:540 Фотофакт: Вода бьет из канализационного люка на улице Бастионной в Пскове 10.07.2025, 11:532 Антон Минаков: Из-за сбоев мобильного интернета цены на такси подскочили в разы 10.07.2025, 11:520 Яркие, талантливые, успешные - вспоминаем тех, кто работал на ПЛН. Часть 3 10.07.2025, 11:460 Олег Брячак предложил внедрить «тревожную кнопку» для бригад скорой помощи
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru