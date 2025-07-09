Общество

Трендовые сладкие подарки: что сегодня дарят в качестве вкусного сюрприза

Сладости давно перестали быть просто лакомством — сегодня они стали способом выразить внимание, поздравить, поддержать или просто поднять настроение. С развитием онлайн-доставки и креативных кондитерских сервисов, сладкие подарки превратились в тренд, особенно в крупных городах. Теперь можно порадовать близкого человека вкусным и красивым сюрпризом всего в пару кликов.

Многое из перечисленного ниже вы можете посмотреть и заказать на сайте компании «Русский Букет», которая работает с 2012 года по всему миру.

Почему сладкие подарки — это тренд?

Сладкие наборы, торты и десерты стали не просто вкусными, но и эстетичными. Люди выбирают их потому что покупку можно отправить на дом или в офис — отличный вариант для удаленного поздравления. Они радуют глаз — красивая упаковка, индивидуальный дизайн, эффект «вау». А еще сладости подходят для любого повода, от дня рождения до благодарности учителю, тем более если они с надписью, фото или индивидуальной подборкой сладостей.

Дизайнерские торты на заказ

Один из самых популярных трендов — именные, тематические или торты «из соцсетей». Такие заказывают на дни рождения, свадьбы. Торты могут быть с фото, надписями, любимыми персонажами.

В трендах сладости в минималистичном стиле (наборы с «голыми» тортами, «мармеладными каплями», текстурной пастельной глазурью). Часто в таких тортах используются модные начинки: муссы, чизкейк-слои, карамель, матча, пюре из свежих ягод, фисташка.

Боксы со сладостями

Это один из самых универсальных вариантов. Внутри могут быть шоколад ручной работы, макароны, печенье с предсказаниями, мини-кексы, капкейки, маршмеллоу, фрукты в шоколаде, а для тех, кто любит «эко» — мед, орехи, джемы.

Такой подарок легко адаптировать под возраст, повод или вкус получателя. Особенно популярны «Доброе утро-боксы», сладкие коробки-сюрпризы для подруги или коллеги, а также наборы в стиле «антистресс» или «девчачье кино-вечер».

Пряники с росписью

Идея, которая прекрасно работает в любое время года. Пряники могут быть в виде фигурок: сердечки, звезды, новогодние игрушки, персонажи, с инициалами, датами, логотипами, в виде школьной тематики (например, на 1 сентября), свадебных образов, новогодних символов. Они долго хранятся, красиво выглядят и поднимают настроение не хуже букета.

Candy-букеты и шоколадные композиции

Букеты из сладостей — альтернатива цветам. Внутри конфеты, шоколад, маршмеллоу, фрукты и ягоды, а также декоративные элементы (цветы из вафельной бумаги, надписи, игрушки).

Шоколадные букеты и корзины стали особенно популярны на 14 февраля, 8 марта, День учителя и корпоративные праздники.

Почему заказывают доставку?

Сюрприз-эффект — можно отправить подарок прямо домой, в офис, в кафе, даже не появляясь лично. Не нужно искать упаковку, составлять подарок, ехать по магазинам. Анонимность или эффект неожиданности присутствует, идеально для тайных признаний или корпоративных сюрпризов. Доставку можно сопроводить открыткой, воздушными шарами, мягкой игрушкой — такие комплекты стали очень популярными.

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