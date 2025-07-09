Общество

Семьи с одним ребенком стали в 23 раза чаще тратить маткапитал

В январе-марте семьи с одним ребенком подали 95 тыс. заявлений на распоряжение маткапиталом. По сравнению с прошлым годом число таких обращений выросло в 23 раза, говорится в докладе Счетной палаты (СП) о бюджете Соцфонда.





Большинство родителей с одним ребенком направили средства на улучшение жилищных условий (74 тыс. заявлений), а также на образование (20 тыс.).



«Рост числа заявлений связан с тем, что раньше семьи с одним ребенком чаще откладывали маткапитал на будущее, а теперь — на фоне роста цен и ставок — стараются использовать его сразу, чтобы увеличить первоначальный взнос по ипотеке и сократить сумму кредита», — считает гендиректор компании «Флип» Евгений Шавнев.



При этом с марта расширились возможности использования сертификата: теперь его можно направить на строительство частного дома через эскроу-счета по договору подряда, напомнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, пишут «Известия».



Также маткапитал начали активнее использовать семьи, чьи дети скоро пойдут в школу, отметил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Он напомнил, что сертификат начали выдавать на первенцев с 2020 года, а значит, многим детям уже около пяти лет — их можно записывать в кружки и секции, а также отдавать в частные детские сады.