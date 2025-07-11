Общество

Антон Дымов в составе делегации «Газпром межрегионгаз» совершил рабочую поездку в Беларусь

Генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов в составе делегации «Газпром межрегионгаз» по главе с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым совершил рабочую поездку в Республику Беларусь. В мероприятии также приняли участие руководители газовых компаний Ленинградской, Смоленской и Калужской областей, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковской компании.

Фото: ООО «Газпром межрегионгаз»

Главная цель визита, как подчеркнул Сергей Густов, – обмен опытом и лучшими практиками. Российская сторона представила масштаб деятельности группы «Газпром межрегионгаз»: обслуживание 879 тыс. км газораспределительных сетей, поставка газа 32,8 млн абонентам - физическим лицам и работа в рамках крупнейшего инфраструктурного проекта по газификации регионов России.

Белорусские коллеги поделились своим опытом: протяженность сетей превышает 68 тыс. км, а «Белтопгаз» объединяет 25 организаций с 23 тыс. сотрудников. Стороны обсудили перспективы сотрудничества, развитие инфраструктуры и подготовку кадров.

В течение трех дней представители группы провели встречи с министром энергетики Республики Беларусь Денисом Морозом, руководителями государственного производственного объединения (ГПО) «Белтопгаз», входящих в объединение организаций - «Белгазстрой холдинга», проектного научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия (НИИ) «Белгипротопгаз», государственного института повышения квалификации и переподготовки кадров в области газоснабжения (ГИПК) «Газ-Институт», унитарных предприятий «Мингаз» и «Брестоблгаз», - а также посетили объекты ряда из них.

Кроме того, делегация посетила совместное белорусско-российское предприятие «Брестгазоаппарат», которое выпускает газовые и газоэлектрические плиты, встроенную технику и воздухоочистители. Участники также возложили цветы к мемориальному комплексу «Брестская крепость».

Российская и белорусская стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере сооружения газовой инфраструктуры, вопросы безопасной эксплуатации газораспределительных сетей, внедрения интеллектуальных приборов учета газа и договорились продолжать контакты по всем обозначенным темам.