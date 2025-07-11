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Ольга Федорова: ПЛН — это кратко, срочно, внятно и по существу

11.07.2025 12:32|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей — это кратко, срочно, внятно и по существу, считает депутат Псковской городской Думы, директор Лицея экономики и основ предпринимательства №10 Ольга Федорова. 

«Вы стояли у истоков века. Для города Пскова, во всяком случае, это точно так. И формат вы задали. Куда кинуться за информацией, когда что-то срочное, когда нужно моментально узнать, что сейчас происходит, перепроверить, вспомнить? На ПЛН. ПЛН — это кратко, это срочно, это быстро, это коротко, внятно и по существу, оперативно, что очень ценно в наше время. Правдивая информация для псковича, "горячая кнопка", на которую мы нажимаем всегда, когда нужно что-то срочно узнать, а потом самому принимать решение. Коллектив такой "горячей линии новостей" — это всегда люди нон-стоп, это всегда люди, которые умеют быстро и оригинально мыслить и схватить самую суть проблемы, которую другие будут понимать еще, может быть, годами. Я желаю вам умения выруливать в этой сложной оперативной ситуации и нести нам то, что так необходимо. Я желаю вам нести нам оптимизм. Веру в то, что, зная новости, мы будем знать и решения любых жизненных проблем. Вы закладываете этот посыл, этот месседж в своей информации. Я бы хотела именно оптимизма получить, потому что пессимизма люди поднабрались за эту четверть века», - сказала Ольга Федорова. 

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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Пресс-портрет
Федорова Ольга Александровна Заместитель председателя Псковской городской Думы, директор лицея №10
Теги: #ПЛН25лет
Источник: Псковская Лента Новостей
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