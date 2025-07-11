Общество

Дожди и +28 градусов прогнозируют в Псковской области 12 июля

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 12 июля, сообщили в Псковском гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +14 до +19 градусов, днем от +23 до +28 градусов. Атмосферное давление низкое.

Напомним, вечером 11 июля с сохранением в течение ночи 12 июля по Псковской области, начиная с южных районов, ожидается грозы, ливни, при грозе местами шквалистое усиление ветра, порывы 22-27 метров в секунду.