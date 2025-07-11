Общество

Путин поручил регионам включить реабилитацию инвалидов в перечни госуслуг

Президент России Владимир Путин поручил рекомендовать субъектам РФ включить услуги по реабилитации инвалидов в региональные перечни государственных и муниципальных услуг.

Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта, состоявшегося 28 мая, опубликован на сайте Кремля.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации... обеспечить включение услуг по физической реабилитации и абилитации инвалидов в региональные перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг и работ», - говорится в документе.