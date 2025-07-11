Общество

В Роскачестве назвали растительные продукты для улучшения сна

Добавление в рацион растительных продуктов может существенно улучшить качество сна, считает руководитель Центра компетенций развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова. Она рассказала, как разнообразить меню, чтобы наладить сон. Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.

«Для нормализации сна эффективны семена тыквы. Они богаты магнием, цинком и способствуют выработке мелатонина — гормона, который регулирует циклы сна. Интересный эффект оказывает и белый рис, который также облегчает процесс засыпания. Однако важно употреблять эти продукты в умеренных количествах», — объяснила она.

Особое место в этом списке занимает вишня — природный источник мелатонина, гормона сна. Стакан вишневого сока или горсть свежих ягод за час до сна помогают быстрее заснуть и улучшают качество отдыха. Не менее полезен шпинат, богатый магнием — минералом, который естественным образом расслабляет мышцы и снимает нервное напряжение. Тем, кто часто просыпается ночью, эксперт рекомендует включить в рацион грецкие орехи, которые содержат мелатонин, а также полезные жиры, поддерживающие работу мозга.

«Некоторые растительные продукты, наоборот, могут мешать засыпанию. К ним относятся блюда с высоким содержанием сахара, острая пища и продукты, вызывающие газообразование, такие как бобовые или капуста в больших количествах. Также стоит ограничить употребление крепкого чая и кофе во второй половине дня. Для нормализации сна важно правильно подбирать продукты для ужина. Сбалансированное растительное питание с учетом всех особенностей продуктов может стать простым и эффективным решением проблемы со сном. Правильный выбор ингредиентов для вечернего приема пищи поможет обеспечить здоровый и спокойный отдых», — сказала Олеся Махова.

Специалист добавила, что эффект от растительных продуктов проявляется при их регулярном употреблении и правильном сочетании с другими элементами здорового образа жизни.