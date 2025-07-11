Общество

В Госдуме предложили ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам

Депутаты Госдумы во главе с председателем думского комитета по труду Ярославом Ниловым внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам, в частности, обязать их предъявлять при въезде в Россию справку об отсутствии вирусов, инфекций и ряда заболеваний, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Проектом федерального закона … предлагается расширить перечень требований к иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию для осуществления трудовой деятельности», - сообщается в пояснительной записке к проекту, который имеется у РИА Новости.

Предлагается, чтобы трудовой мигрант при пересечении госграницы имел при себе и смог предъявить: медицинскую страховку, результаты анализов, подтверждающих отсутствие инфицирования вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), гепатита «В» и «С», а также отсутствие заболевания сифилисом и туберкулезом, проведенных не ранее чем за 10 суток до дня въезда в России.

Кроме того, проектом предусматривается обязанность иметь при себе результаты теста, подтверждающего отсутствие в организме наркотических, психотропных веществ, проведенного не ранее чем за 72 часа до дня въезда в РФ.

Авторы проекта считают, что такие нововведения позволят снизить нагрузку на систему здравоохранения, а также предотвратят заезд на территорию России трудовых мигрантов с социально опасными вирусами и заболеваниями.

«В условиях внутреннего кадрового дефицита мы вынуждены приглашать рабочую силу извне. Но иностранцы, приезжающие в Россию на заработки, должны решать наши проблемы, а не привозить свои, в том числе медицинского характера», — сказал Ярослав Нилов.