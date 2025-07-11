Общество

Минтруд хочет частично отменить очные проверки бизнеса

Минтруд предложил исключить плановые проверки в отношении компаний, чья деятельность относится к значительной, средней и умеренной категориям риска. Ведомство разработало соответствующий проект постановления. Это не будет касаться предприятий, которые относятся к высокому риску (например, вредные производства).



Минтруд также предлагает, чтобы Роструд мог онлайн проводить профилактические, инспекционные визиты, рейдовые осмотры и выездные проверки. Для это будут использоваться видеоконференцсвязь или мобильное приложение «Инспектор». Все эти меры помогут снизить административную нагрузку на бизнес, сказано в пояснительных документах.



В онлайн скорее всего могут перейти проверки соблюдения специальных условий труда (например, продолжительности рабочего дня) и ведения документации (заключение трудовых договоров, приказы об увольнении), сказал член Московского регионального отделения «Деловая Россия» Алексей Хижняк.



Дистанционный формат несет в себе частично тот самый риск–ориентированный подход, позволяя убедиться, что предприятие работает в рамках установленных законом норм, отметил он.



В среднем до трех человек отвлекается от работы для организации или участия в контрольных мероприятиях, отметил эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности бизнеса Сергей Елин. В 2024 году россияне подали 220 тыс. обращений в трудовую инспекцию. Чаще всего жалобы были связаны с оплатой и охраной труда, а также с оформлением отношений с работодателем, пишут «Известия».



Ранее президент России Владимир Путин поручил отказаться с 2025 года от временного моратория на проверки бизнеса и полностью перейти на риск-ориентированный подход.