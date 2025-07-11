Общество

Климатолог предупредил о потеплении летом в России на 2–3 градуса

На протяжении следующих 50 лет в России средняя температура летом поднимется как минимум на 2–3 градуса. Об этом 14 июля заявил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин.

«Если сравнить тенденции, которые были в предыдущие несколько десятилетий, взяв за основу прогнозы Главной геофизической обсерватории на следующие десятилетия, то лето у нас должно становиться более теплым, 2–3 градуса за грядущие 50 лет гарантированы», — цитирует его РИА Новости.

Кокорин также отметил, что за последние 50 лет средняя температура на территории России уже стала выше примерно на 2 градуса. По его словам, где-то ощущается значительно теплее, чем было раньше.