Общество

Грузовое судно выйдет на маршрут в Псковском районе в этом сезоне

Название грузовому судну, которое выйдет на маршрут в Псковском районе в конце июля - начале августа, могут предложить псковичи, сообщила глава района Наталья Федорова в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Я попросила предложить название новому судну. Интересно почитать. На чествовании капитанов я тоже попросила присутствующих дать название, и мнения разошлись», - поделилась глава муниципалитета.

Оставить свои предложение по названию нового судна можно по ссылке.

«Лодка будет грузовая. Это уже необходимость, потому что мы понимаем, что должны перевозить не только пассажиров, но и грузы. Поскольку на островах (Талабских, - ред.) необходимо и проведение ремонтов, перевозка дров, стройматериалов. Новое судно способствует улучшению транспортное доставки, сейчас такими перевозками занимаются только частники», - рассказала Наталья Федорова.

Глава района подчеркнула, что немаловажно уделять внимание вывозу твердых коммунальных отходов с территории Талабских островов.

«С нетерпением ждем конца июля - начала августа. Судно будет запущено в этом сезоне, для этого мы и предусматривали все и начали заниматься этим вопросом еще зимой», - заключила Наталья Федорова.