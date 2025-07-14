Общество

В ВТБ оценили конкуренцию с банками маркетплейсов Ozon и Wildberries

Конкуренцию с банками маркетплейсов Ozon и Wildberries оценили в ВТБ. Несмотря на быстрый рост клиентской базы экосистемных банков, они не смогут конкурировать с классическими банками по уровню прибыльности. Такое мнение высказал первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов в интервью «Коммерсанту».

По словам Пьянова, количество активных клиентов крупных маркетплейсов, таких как Ozon и Wildberries, достигает около 90 миллионов человек, что сопоставимо с клиентской базой Сбербанка. Однако только часть клиентов маркетплейсов является одновременно клиентами их банков.

«Но дальше возникает вопрос, что это за актив и способен ли Озон-банк зарабатывать на этих розничных клиентах так же, как классический банк», — рассуждает Пьянов.

Основная проблема экосистемных банков заключается в качестве их клиентской базы. У них нет зарплатных клиентов, а доход на одного клиента значительно ниже, чем у традиционных банков. Кроме того, они не имеют корпоративного сегмента, который обеспечивает низкую утилизацию капитала; их максимум — работа с собственными продавцами.

ВТБ уже замечает, что клиенты переводят средства со счетов в ВТБ на счета в Озон-банке или Wildberries-банке. Однако это, по сути, лишь перечисление средств на покупки и не представляет угрозы для основного зарплатного банка.