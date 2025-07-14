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Общество

Врач назвала категорию людей, подверженных игромании

15.07.2025 09:00|ПсковКомментариев: 0

Риск развития лудомании выше у людей, склонных к импульсивности, а также у тех, кто переживает эмоциональные потрясения или финансовые трудности. Об этом рассказал психолог медицинской компании СберЗдоровье Анатолий Вереургин.

В одном из компьютерных клубов Пскова произошел конфликт, переросший в драку : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«В некоторых случаях это расстройство возникает у людей, которые ищут острых ощущений, например, страдающих скукой и одиночеством. Также возникает риск лудомании у людей с некоторыми психическими состояниями, например, депрессией, обсессивно-компульсивным расстройством. Так же повышается шанс развития лудомании после первого крупного выигрыша, так как мозг получает «быстрый» дофамин и, как следствие, человек стремится повторить подобный опыт снова», — пояснил врач.

Лудомания, или зависимость от азартных игр, по его словам, серьезное психическое расстройство, которое характеризуется неконтролируемым желанием играть, несмотря на негативные последствия для всех сфер жизни человека, пишут «Известия».

«Крайняя стадия лудомании характеризуется разрушением социальной и личной жизни человека. Из-за психической зависимости от азартных игр возможен разрыв нормальных взаимоотношений с близкими людьми, отсутствие желания общаться, развитие социальной изоляции, сопровождающиеся игнорированием семейных обязанностей, работы или учебы. Также иногда возникают тревожность, хронический стресс, депрессия, суицидальные мысли», — пояснил он.

Источник: Псковская Лента Новостей
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