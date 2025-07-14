Обновленная женская консультация открылась в островской больнице

Обновленная женская консультация Островской межрайонной больницы открылась для пациентов, сообщили Псковской Ленте Новостей в лечебном учреждении.
Видео: Островская межрайонная больница
«С 14 июля начала работать новая женская консультация в совершенно новом, современном и комфортном пространстве! Что изменилось? Да практически всё! Старое здание акушерско-гинекологического корпуса преобразилось до неузнаваемости!» - сообщили в больнице.
Среди изменений:
Исполняющей обязанности заведующей женской консультацией является Софья Тимофеева.
«Мы возлагаем на неё большие надежды и уверены, что под её руководством женская консультация станет еще более современной, комфортной и пациентоориентированной. А в ближайшее время нас ждет еще больше изменений!» - отметили в лечебном учреждении.
Женскую консультацию переоснастят в рамках федерального проекта «Охрана материнства и детства» национального проекта «Семья».