Общество

Умер мультипликатор Андрей Соколов

На 52-м году жизни умер режиссер и мультипликатор Андрей Соколов. Об этом 14 июля заявил его коллега Сергей Капков.

«Сегодня умер режиссер Андрей Соколов, ученик Александра Татарского и Эдуарда Назарова, яркий представитель школы «Пилота», постановщик веселых мультфильмов, которые нравятся и взрослым, и детям», — написал Капков в своем Telegram-канале.

По его словам, у мультипликатора был тяжелый характер. Из-за того, что Соколов поссорился со всеми студиями он с трудом находил заказы в последние годы.

«Но не все могли долго обижаться на Андрея, поскольку профессионалов такого класса днем с огнем не сыщешь», — отметил Капков.

Как пишет РБК, у мультипликатора была онкология.

Соколов родился в 1974 году в Москве. Он окончил курсы анимации «Студии Пилот» в 1995 году. Тогда же Соколов начал работать аниматором и сторрибордистом. Параллельно он учился по специальности «инженер-технолог по производству мебели». Впоследствии в 2000-х годах Соколов окончил отделение режиссуры анимационного кино ВГИКа.

Соколов наиболее известен по таким картинам, как «Горы самоцветов», «Латекс», «Хаш», «Товарищ со звезд», «Жесткий багет» и другим.