Общество

Ольга Федорова о решении проблем избирателей и активных псковичах

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 15 июля. Гостем студии стала заместитель председателя Псковской городской Думы, депутат по одномандатному округу №7, член комитета по бюджету, налогам и финансовой политике и комитета по социальным вопросам, молодежной политики и туризму, директор школы №10 города Пскова Ольга Федорова. Она рассказала о впечатлениях от сессий, осветила ключевые моменты взаимоотношений между представительной, законодательной и исполнительной властью региона, а также вопросы коммуникации с жителями города и роли ТОС в развитии избирательного округа.

Атмосфера в гордуме

- Ольга Александровна, на минувших двух сессиях Псковской городской Думы прозвучали два отчета. Начнем с отчета председателя Александра Гончаренко о работе депутатского корпуса, аппарата Псковской городской Думы за 2024 год. Как вы оцените сам доклад? Как вы оцените вашу общую работу в минувшем году?

- Доклад председателя на заседании городской Думы представляет собой официальный документ, который составлен в соответствии с определёнными требованиями. В нём, безусловно, были отражены все основные аспекты. Это и жизнь города, и жизнь его жителей, псковичей, а также изменения, которые происходили. Но то, что всегда остается за рамками любого отчета, любого официального доклада, — это работа и самого Александра Георгиевича, председателя Думы, и депутатов - в округе, с людьми в приемной и просто на улице. Меняется характер взаимодействия с избирателями. Многие люди предпочитают общаться через социальные сети, но есть и те, кто предпочитает звонить. Это может быть как личный визит, так и срочный звонок. Недавно мне позвонили и сообщили о проблеме: в доме, где находится лифт, произошла аварийная ситуация. В таких ситуациях необходимо быстро реагировать и искать решение проблемы. Однако не всегда возможно найти решение, поскольку проблема может быть связана не только с финансами, но и с планированием бюджета. И всё это делают депутаты на своих округах, пытаются найти какие-то решения, они порой легкие, но зачастую очень трудно решаемы. Этим наполняется вся жизнь. Но хвастаться тем, что мы многое решили, можно. Но я не думаю, что это сильно уместно.

- Вы, как человек с большим опытом работы в Псковской городской Думе, расскажите, насколько рабочая атмосфера в городской Думе? Как сейчас на решение вопросов реагирует общество?

- Люди стали более восприимчивы и чутки, но при этом способны к глубокому осмыслению происходящего. И на какие-то острые вещи порой уже не реагируют так эмоционально. Что касается взаимопонимания, спасибо нашим людям, которые умеют понимать, в какое время живут и что за этим понятием стоит. Взаимопонимание всегда есть с людьми. Даже когда они думают, что это несерьёзно и легко решаемо, мы объясняем, что есть определённые сложности или что решение займёт время. Люди осознают это и не продолжают усугублять ситуацию. Спасибо вам за это. Что касается атмосферы в Думе и того, что не войдет ни в какой регламент, доклад — это действительно нормальное человеческое взаимодействие, человеческие рабочие контакты. Прежде всего, атмосфера в Думе очень спокойная, без каких-то эмоциональных способов себя проявить, показать, доказать что-либо перед избирателями на публичном пространстве. С любым человеком можно связаться и обсудить все вопросы. Например, ко мне обратились избиратели, которые не проживают в моём избирательном округе. Они обратились ко мне с вопросами, связанными с подвалом и другими проблемами, которые не относятся к моему округу. Затем мы втроём — я, депутат Юрий Бурлин и избиратели — обсудили встречу с депутатом. Позднее они рассказали мне, как прошла встреча, какие вопросы были обсуждены и какие решения были приняты. Такая атмосфера, возможно, именно потому, что мы все друг друга понимаем. И с председателем Думы Александром Гончаренко полное взаимодействие. Если есть совершенно не решаемые вопросы, подходишь к нему, спрашиваешь, как решить нерешаемые, и цепочка началась.

Отношения с администрацией Пскова

- Каким образом вы выстраиваете взаимодействие с администрацией города как депутат по определенному округу? Какие у вас с ней отношения?

- Это действительно различные аспекты деятельности городской администрации и городской Думы. Однако, если рассматривать их работу с практической точки зрения, то становится ясно, что они тесно взаимозависимы. Администрация всегда присутствует на заседаниях комитетов. Это само собой. Лично Борис Елкин (глава города Пскова – ред.) не пропускает ничего, поэтому он в курсе всех дел и всех решений, которые можно или сейчас исполнить, или отложить на следующий финансовый год. Включенность абсолютная. Работа друг на друга вызывает не просто восхищение, а удовольствие от работы. Единственная проблема в том, что у нас всегда возникают трудности с финансированием.

Касательно взаимопонимания и сотрудничества, хочу отметить, что на сессии я выразила благодарность Борису Андреевичу и его команде за их работу. К любому специалисту можно обратиться с вопросом. Решение принимается в ходе телефонного разговора, и уже завтра всё будет сделано. Или же мы можем решить вопрос, используя такой-то и такой-то подход. Совершенно прозрачные варианты решений, без какого-то подтекста, без каких-то проволочек. Действительно, даже при нехватке или ограниченном финансировании вопросы решаются. Поэтому спасибо команде и самому Борису Андреевичу, который умеет это все координировать.

- Сохраняет ли свою эффективность ежегодная схема выездов по одномандатным округам Пскова, применяемая 3–4 года? Она стандартизирована, но не превратилась ли в формальность?

- Благодаря Борису Андреевичу, я думаю, не превратилась. В прошлом году я предложила следующий подход: «У меня имеется сложная проблема, требующая решения. Предлагаю зафиксировать её на фотографиях, что позволит наглядно продемонстрировать ситуацию. В течение получаса в вашем кабинете мы сможем определить проблему, сформулировать её и включить в план действий». Однако в результате был организован выезд, в ходе которого мы преодолели значительное расстояние по округу, фактически посетив его в полном объёме. Кроме того, Борис Андреевич помнит, что было в предыдущий раз, когда в моем округе выезд начинался с двора по адресу Юбилейная, дом 68. Зная о том, что будет глава города, подошли жители другого округа с обращением о том, что во дворе есть скамейки, но им на них неудобно. Борис Андреевич выслушал, и в течение месяца скамейки были заменены. Моментальность. Там, где можно решить проблему, это делается незамедлительно. Это замечательно, конечно.

Что касается выезда, то могу однозначно сказать, что школы нуждаются в асфальтировании. В большинстве школ города, в том числе и в лицее «Развитие», расположенном в моём округе, существует проблема с дорожным покрытием. В прошлом году мы уже сталкивались с выбоинами и лужами на дорогах. В этом году я решила не заострять внимание на этой проблеме и сразу перешла к лицею «Развитие», оставив выбоины и лужи за кадром. Однако, находясь на территории лицея, мы пришли к выводу, что необходимо заасфальтировать вход на территорию. Я предложила главе города последовательно асфальтировать территорию. Поскольку осознание того, что вы находитесь рядом с лужей или смотрите на неё, уже вызывает определённые эмоции.

В этом году у нас был ещё один объект, который требовал ограждения — зелёные территории. Это газоны, по которым проложено около шести дорожек, люди протоптали. Можно ли не обращать на это внимание? Люди будут продолжать ходить по газонам, и это будет выглядеть неэстетично. Вопрос в том, как это выглядит, и как мы можем удовлетворить желание людей. Попробуем сделать ограждение в ответ людям на их желание. Опять же, есть возможность, почему не сделать? Сейчас, действительно, имеет смысл как-то упорядочить это большое количество троп, эти нахоженные дорожки.

Окна в лицее «Развитие»

- Насколько нам известно, в лицее «Развитие» идет смена окон?

- В прошлом году мы установили окна на фасаде школы. Школа, как и моя, построена по одному проекту. Я понимаю, почему окна такие большие. Как я уже говорила, у нас не штапиком удерживает стекло, а наоборот. Это делает окна неоткрываемыми и непроветриваемыми. Я ничего не могу с этим поделать. Поэтому у лицея есть цель — установить окна в учебных классах, а затем в рекреациях. Это нужно сделать, потому что мы живём в современном мире, как бы абсурдно это ни звучало. Школьные окна, которым 55 лет, выглядят доисторическими. Поэтому в подарок лицею к 55-летию мы устанавливаем новые. В этом году мы планируем установить окна в учебных кабинетах. Надеюсь, в следующем году мы завершим работу. На сессии городской Думы во всех выступлениях представителей городской администрации как депутаты, так и сотрудники администрации осознают необходимость выделения средств для школ. Ведь дети - это не только будущее, но и наше настоящее. А за ними стоят родители и родственники. Поэтому проблемы школ никогда не остаются без внимания. Все понимают их важность и стараются удовлетворить все потребности, насколько это возможно.

ТОСы

- В ходе контрольного выезда ТОСы стали классическими точками выхода, независимо от их статуса — действующие или оформляющиеся. Актив Красноармейской, 31 чем планирует заниматься? Я так понимаю, что решились оформиться.

- Дело в том, что Красноармейская, 31 были ТОСом, не будучи им. Все задачи они решали своими силами. Это очень активные люди. Во главе их активности стоит одна из жительниц, Алена Пучкова. Она всех завела, подняла, и даже без ТОС двор преобразился кардинально. Чего они только не сделали своими силами. Там очень красивые территории, красивые цветы высажены, шлагбаум поставлен. Мне прислали фотографию, как они красили бордюры, сами выходили. Лидер двора никого не оставит в покое, не оставит равнодушным ни управляющую компанию, которой, слава Богу, нет от них жизни. Она, конечно, супермолодец и воспринимает это как норму жизни. Но пределов мечтаний нет, и надо благоустроить и сделать удобным двор. Поэтому у них в планах ограждения и автоматические калитки. Это будет решаться с помощью ТОС. Во дворе есть аварийные деревья, которые грозят рухнуть, их будут спиливать с помощью ТОС, может быть, это нерационально, но более практично. Поэтому рассмотрим все варианты, что можно будет сделать.

ТОС — это всегда активные люди. В моём случае, например, за одним человеком тянутся все, и он вовлекает всех остальных. Это касается и улицы Доставалова, дом 1, и улицы Шестака, дом 8. Люди, которые стояли у истоков ТОС, участвовали в программе «Комфортная городская среда» и использовали все для благоустройства своих дворов. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» мы почти смогли достичь цели, но не хватило всего 45 голосов. В следующем году мы постараемся сделать всё возможное. Территория, о которой идёт речь, находится между мемориальным кладбищем и лицеем №10. Это старый микрорайон с зелёной зоной. Здесь нужно убрать опасные деревья, которые могут упасть. Территорию нужно привести в порядок. Убрать лишние деревья, залатать дупла, которые могут привести к разрушению. Поставить скамейки и урны, чтобы создать комфортное место для отдыха. С другой стороны дворовой территории тоже есть зелёный двор, но здесь можно сделать ещё лучше. Впереди у нас есть планы на следующую зону. Когда ремонтировали улицу Юбилейную, в некоторых местах до остановки на бывшей АЗС остался асфальт, а в других люди протоптали «народные тропы». Нужно сделать асфальт. Это проект на следующий год.

- Как работа ТОС на территории округа отражается в делах людей ?

- Порой ТОСам бывает непросто организовать людей для общих дел. В ТОСе на Шестака, 8 всё держится на председателе. Он собирает людей и убеждает их в том, что если не получилось выиграть в одном конкурсе, то получится в следующем. И эта вера помогает ему вести за собой людей. Однако впереди у них ещё много проблем, которые нужно решать. ТОС на Доставалова, 1 выиграл конкурс, но теперь на пути у них препятствие — брошенные автомобили без хозяев. Мы понимаем, что соблюдение закона обязательно, и эти автомобили никуда не денутся. Нужно попытаться найти их владельцев. Возможно, это поможет решить проблему. Но если не получится, то придётся корректировать проект ТОСа по установка барьеров, потому что автомобиль стоит там уже больше четырёх лет, хотя должен быть в другом месте.

- В конце этого сезона состоится заключительное заседание Псковской городской Думы. Затем начнётся так называемый период отдыха или межсессионный период. Это важное событие, поскольку на нём избирают почётных граждан, которых затем чествуют и награждают на городских праздниках. Впереди нас ждёт 23 июля — День освобождения города Пскова. На заседании могут возникнуть трудности? Мнения могут разделиться?

- Трудностей не возникло. Список был согласован еще в мае. Всё возможное в этой ситуации мы делаем. И Дума, и депутаты во главе с Александром Гончаренко, и городская администрация во главе с Борисом Ёлкиным понимают: люди, достойные уважения и наград, обязательно должны их получить. День города, особенно в год 80-летия Победы, да и в любой другой, требует особого внимания. Конечно, мы постараемся провести праздник. Сценарий разрабатывается и будет интересными и достойными, чтобы горожане смогли отдохнуть, понять значимость своего города, почувствовать уважение к себе и продолжать любить его. Я думаю, гостей будет много, как всегда. У нас отличный город для туристов. Даже не смотря на то, что это заключительная сессия, а звонки продолжают поступать, я не буду говорить, что ухожу в отпуск или на каникулы. Я даже не смею такие вещи говорить.

Беседовала Любовь Кузнецова

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