Общество

Сельхозпредприятия Псковского района обработали от борщевика 85,3 гектара территорий

Несмотря на объективно сложные погодные условия, работа по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях Псковского района продолжается, заявила глава района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ответственность за ликвидацию вредоносного растения на своих земельных участках несут владельцы и арендаторы всех форм собственности. В начале сезона всем собственникам-юридическим лицам администрация направила соответствующие уведомления. В настоящее время проводится работа по выявлению собственников земельных участков, засорённых борщевиком, в их адрес направляются требования о необходимости проведения работ по уничтожению борщевика», - написала она.

На муниципальных землях для наиболее эффективной борьбы с борщевиком применяется комбинированный способ ликвидации: и химические обработки гербицидами (в хорошую погоду), и механическое выкашивание. В настоящее время мероприятия проведены на площади 204 гектара. Первичная обработка территорий в населенных пунктах проведена во всех волостях. Вторичная – запланирована до середины августа.

Сельскохозяйственными предприятиями Псковского района в этом году за счет собственных средств проведена обработка от борщевика на площади 85,3 гектара. Работы продолжаются.