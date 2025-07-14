Общество

Стартовала национальная премия «Человек труда»

При поддержке «Единой России» стартовала национальная премия «Человек труда», приём заявок проходит с 15 июля по 15 августа, премию организуют партпроект «Выбирай своё» и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

«Экономический прорыв невозможен без системной работы с кадрами. Повысить вовлеченность молодёжи в рабочие профессии, вернуть уважение к реальному труду «у станка» — один из вызовов нашего времени и приоритетная задача «Единой России». Цель премии «Человек труда» — сформировать новый стандарт ценности рабочих профессий. Мы отметим лучших, поддержим наставников и трудовые династии. Важно, чтобы труд рабочего, инженера, агрария стал синонимом личного успеха и залогом технологического суверенитета страны», — прокомментировал секретарь Генсовета Владимир Якушев.

Подать заявки можно по шести номинациям.

Номинация «Технологический лидер» — для кандидатов, внедривших инновационные технологии, повысивших эффективность производства, разработавших новые продукты и решения.

Номинация «Лучший наставник» — для кандидатов, внёсших значительный вклад в профессиональное становление молодых специалистов, передавших опыт и знания, способствовавших развитию кадрового потенциала.

Номинация «Молодой специалист» — для кандидатов, относящихся к категории молодых работников (от 18 до 35 лет), достигших значительных успехов в профессиональной деятельности, проявивших инициативность и стремление к профессиональному росту.

Номинация «Семейные трудовые династии» — для кандидатов представителей семей, где минимум три поколения стали представителями одной профессии, или семьй, где общий трудовой стаж всех членов семьи в одной профессии или на одном предприятии составляет не менее 50 лет.

Номинация «Совет ветеранов» — для кандидатов, которые являются руководителями или представителями организаций заслуженных работников предприятий, внёсших большой вклад в сохранение трудовых традиций и сбережение накопленного опыта.

Номинация «Трудовое патриотическое воспитание» — для кандидатов, которые являются руководителем или представителем организации, имеющей многолетний успешный опыт трудового патриотического воспитания молодёжи, взрастивших граждан, для которых любовь к Отечеству проявляется не только в словах, но и в реальных поступках: в желании и потребности трудиться ради общественного блага, бережно относиться к национальным богатствам, вносить личный вклад в развитие страны.

«Поддержка трудовых достижений – инвестиция в будущее России. Запуск национальной премии «Человек труда» – это знаковое событие, которое отражает стратегические приоритеты нашей партии и государства в целом. Убежден, что данная инициатива станет мощным инструментом для повышения престижа рабочих профессий и формирования нового отношения к труду в российском обществе. В условиях санкционного давления и необходимости обеспечения технологического суверенитета страны, вопрос кадрового обеспечения становится критически важным. Мы должны не просто готовить специалистов, а воспитывать настоящих профессионалов, гордящихся своим делом», – отметил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Он призвал всех работодателей, профсоюзы и трудовые коллективы Псковской области активно участвовать в этом проекте, подчеркнув, что в нашем регионе есть множество достойных кандидатов – от опытных мастеров до талантливой молодёжи.

«Настоящий экономический прорыв начинается с уважения к труду и признания заслуг тех, кто создаёт материальные блага для нашей страны», – резюмировал Александр Козловский.

Награждение победителей регионального этапа премии «Человек труда» состоится 27 августа на XII Международном форуме технологического развития ТЕХНОПРОМ-2025.