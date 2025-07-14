Общество

Штраф за поиск экстремистских материалов в интернете может вырасти до 5 тысяч рублей

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки о введении штрафа до 5 тыс. рублей для граждан за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов. Поправки одобрены ко второму чтению законопроекта о штрафах за отдельные правонарушения в сфере транспортно-экспедиционной деятельности, таблица поправок опубликована в думской электронной базе.

Поправками, инициированными правительством РФ, предлагается дополнить Кодекс РФ об административных правонарушениях новой статьей 13.53 (Поиск заведомо экстремистских материалов и получение доступа к ним, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен), пишет ТАСС.

За умышленный поиск в интернете заведомо экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, и получение доступа к ним, в том числе с использованием VPN-сервисов, предлагается установить штраф для граждан в размере от 3 до 5 тыс. рублей.