Общество

Плановое отключение электричества пройдет в районе Шабаново и Полковая в Пскове

Плановое отключение электричества пройдет в районе поселка Шабаново и улице Полковой в Пскове 17 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

Изображение: администрация Пскова

Электроэнергия будет отключена на 6 переулке Шабаново и улице Нововойсковая. Частичное отключение коснется указанных улиц микрорайона с 8:00 до 18:00.

Ограничения вводятся в связи с капитальным ремонтом оборудования трансформаторных подстанций на прилежащей территории. Справки по телефону: +7(800)220-02-20.