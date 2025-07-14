Общество

Россияне смогут пользоваться VPN в законных целях, заявили в Госдуме

Россияне смогут свободно использовать VPN в законных целях, но его использование для преступлений будет отягчающим обстоятельством, сообщил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в Telegram-канале.

Ранее конституционный комитет Госдумы одобрил поправки, согласно которым за рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч - для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч - для юридических. Кроме того, предлагается ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств могут также грозить штрафы до миллиона рублей.

«Граждане смогут свободно использовать VPN в любых законных целях. Но если при помощи таких сервисов кто-то захочет совершить преступление, это будет считаться отягчающим обстоятельством. Также вводятся штрафы за рекламу VPN, которая, напомню, была запрещена еще весной прошлого года», - написал он.

Депутат добавил, что запрета VPN-сервисов для профессионального и личного, но при этом исключительно добросовестного использования, а также каких-то штрафов за это никто вводить не собирается.