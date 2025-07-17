Общество

В Госдуме призвали создать в России свою киновселенную героев

России нужно создавать свою киновселенную героев, которая будет основана на наследии великих отечественных авторов, считает глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.

В Госдуме в четверг проходит круглый стол на тему «Деструктивный контент в кинематографе: влияние, границы, ответственность». Лантратова отметила, что цель встречи - выработка рекомендаций. При этом на осень запланировано более расширенное мероприятие по теме деструктивного контента в кинематографе.

«Мы считаем приоритетом и развитие детско-юношеского кинопроизводства в регионах... и вовлечение наших коллег из странах СНГ и БРИКС, и создание единой киновселенной героев. Это очень важно сделать, в том числе на наследии великих авторов, которых мы все знаем», - сказала она.

По словам депутата, взамен деструктивного западного кинематографа России нужно сделать что-то свое - создавать интересный и важный контент.



«Наши геополитические враги, к сожалению, используют это (кинематограф - ред.)... как инструмент воздействия на сознание молодых людей... Причем по эффективности и интенсивности он, на самом деле, не уступает системе образования или даже порой средствам массовой информации», - добавила Лантратова.

Депутат отметила, что почти 85% российских школьников считают продукты западной киноиндустрии любимыми, а 73% и вовсе говорят, что у них нет современных героев. Лантратова подчеркнула, что государство стало выстраивать стратегию, реагируя на такую динамику интересов среди молодежи, пишет РИА Новости.

«Переосмысление культурной повестки позволит нам уже в течение пяти-семи лет интенсивной работы заместить западный продукт отечественным», - заключила депутат.