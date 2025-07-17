Общество

Псковичи могут присоединиться к акции в честь Дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков

Акция, посвящённая Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков пройдет в Пскове, 23 июля, с 10:00 до 12:00. Мероприятие организовано для всех, кто хочет почтить память погибших в годы оккупации, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.

Изображение: Псковский городской молодежный центр

Возложение цветов пройдёт в трёх знаковых местах города:

10:00 — площадь Ленина (Памятный знак первым жертвам фашистской оккупации).

10:30 — Сквер павших борцов (Воинское захоронение и памятник малолетним узникам).

11:00 — микрорайон Кресты (Обелиск жертвам фашизма).

Участники могут посетить одну или несколько локаций. Организаторы обеспечивают всех желающих цветами для возложения. Подробнее можно узнать на сайте Добро.ру.