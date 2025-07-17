Псковичи могут присоединиться к акции в честь Дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков

Акция, посвящённая Дню освобождения города от немецко-фашистских захватчиков пройдет в Пскове, 23 июля, с 10:00 до 12:00. Мероприятие организовано для всех, кто хочет почтить память погибших в годы оккупации, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском городском молодежном центре.
Изображение: Псковский городской молодежный центр
Возложение цветов пройдёт в трёх знаковых местах города:
Участники могут посетить одну или несколько локаций. Организаторы обеспечивают всех желающих цветами для возложения. Подробнее можно узнать на сайте Добро.ру.