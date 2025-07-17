Общество

Матвиенко: число студенческих семей в России за 2024 год увеличилось на 17%

Количество студенческих семей в России растет, только за 2024 год прирост составил 17%, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания I Всероссийского фестиваля студенческих семей.

«К счастью, количество студенческих семей у нас растет. Только за прошлый год на 17% выросло количество студенческих семей. А те меры, которые сейчас по поручению министра принимаются в высших учебных заведениях, они, конечно, будут этому способствовать», - сказала Матвиенко.

Она отметила, что при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ создаются комнаты матери и ребенка для того, чтобы студентка могла оставить своего ребенка, посетить лекцию или сдать зачет, пишет ТАСС.

«Такие группы временного пребывания детей создаются, единовременные выплаты в связи с вступлением в брак, в связи с рождением ребенка. И это не символические уже выплаты, а такая серьезная материальная поддержка для начинающей семьи», - пояснила председатель палаты парламента.