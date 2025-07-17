Общество

81-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков отмечают в Красногородском округе сегодня

81-ю годовщину освобождения Красногородского муниципального округа от немецко-фашистских захватчиков отмечают сегодня, 18 июля.

С 5 июля 1941 года по 18 июля 1944 года Красногородск был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. Немецкая полиция располагалась в здании бывшего военкомата. В здании средней школы на ул. Школьной размещался фашистский карательный отряд численностью около 200 человек для проведения жестоких карательных операций.

В районе льнозавода базировался спецотряд по охране железной дороги. Население привлекалось к трудовой повинности или отправлялось в Германию на принудительные работы.

Фашисты жестоко пресекали любое сопротивление, убивая мирных жителей или отправляя их в концлагеря. Гестапо находилось на территории нынешней больницы, а тюрьма — на улице Комсомольской. За территорией военного городка (ныне — агрошколы-интерната) в 1942-1944 гг. находилась железнодорожная станция, откуда в Германию отправляли скот, лён, лес, а оттуда доставляли военных и технику.

Заводы и комбинаты в городе были разграблены и уничтожены. Советские солдаты, вошедшие в освобожденный от фашистов посёлок, увидели его в руинах. 18 июля на улицах города не было жителей, в этот день его неоднократно бомбили фашистские самолёты.

При освобождении посёлка в июле 1944 года шли ожесточённые бои, в которых погибло 295 солдат и офицеров. В память об этом в Красногородске открыто несколько памятников.