Общество

Минюст расширил реестр иноагентов

Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов журналистов Машу Майерс* и Ксению Кириллову*, поэтессу Наталью Резник*, историка Василия Жаркова*, интернет-портал Activatica.org*, сообщается на сайте ведомства.

«Восемнадцатого июля в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.С. Великий*, В.П. Жарков*, К.В. Кириллова*, Ф.Д. Ольшевец* (Маша Майерс), Н.Р. Резник*, К.В. Торстрем*, Д.А. Храмцов*, а также интернет-портал Activatica.org*», - говорится в сообщении.

По информации министерства, все они распространяли недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также фейки о вооруженных силах РФ. Некоторые сотрудничали с признанными нежелательными организациями. Все внесенные в реестр граждане живут за границей.

Интернет-портал Activatica*, добавили в Минюсте, кроме прочего занимался пропагандой ЛГБТ-отношений** (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Вместе с тем в связи с ликвидацией из реестра исключены ООО «Битрэй» и красноярская региональная общественная организация поддержки и развития альтернативных образовательных технологий и межкультурных коммуникаций "Интерра".

* признаны иноагентами в РФ

** движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ