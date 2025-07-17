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Общество

Сотрудников ГИБДД предложили штрафовать за некорректные постановления

20.07.2025 12:15|ПсковКомментариев: 0

Необходимо ввести финансовую или дисциплинарную ответственность для сотрудников ГИБДД за ошибки в идентификации нарушений, которые были отменены по жалобам граждан. С такой инициативой выступил руководитель экспертного центра «Пробок.Нет» Александр Шумский на заседании рабочей группы по защите социальной направленности на транспорте при экспертном совете комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Рабочая группа координируется руководителем комитета, главой комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым. На заседании он отметил рост жалоб водителей на неправомерные штрафы и юридические коллизии при применении административных мер.

«Сейчас штрафы выписываются на основе данных камер, но окончательное решение принимает инспектор, который физически не может проверить такой объем нарушений. Это приводит к ошибкам, и водители вынуждены платить за нарушения, которых не совершали. Мы предлагаем ввести финансовую или дисциплинарную ответственность для сотрудников ГИБДД за некорректные постановления, которые были отменены по жалобам граждан. Это повысит качество проверок и снизит количество несправедливых штрафов. Также необходимо обеспечить полный доступ водителей к материалам дел и упростить процедуру обжалования», - сказал ТАСС Шумский.

Он отметил, что системы автоматической фиксации нарушений часто выдают ошибочные постановления из-за низкого качества фото или видео, системных сбоев ИИ и перегруженности инспекторов. «На одного сотрудника иногда приходится до 7 тыс. нарушений за несколько часов. Это приводит к необоснованным штрафам, которые сложно оспорить», - отметил собеседник агентства.

Источник: Псковская Лента Новостей
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