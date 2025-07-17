Общество

Рособрнадзор не планирует вносить изменения в процедуру пересдачи ЕГЭ

Рособрнадзор не планирует вносить изменения в процедуру пересдачи одного из предметов ЕГЭ, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.

«Учитывая положительную динамику по итогам анализа результатов пересдач и отсутствие вот уже два года каких-то проблем при организационно-технологической схеме пересдач, по состоянию на сегодня не планируется внесение каких-либо изменений», - сказал руководитель Рособрнадзора.

Музаев добавил, что Рособрнадзор ежегодно собирает предложения по совершенствованию процедур ЕГЭ в целом.

«В этом году мы до 15 августа ждем предложений на электронную почту ege2025@obrnadzor.gov.ru. Конструктивные предложения будут рассмотрены, обсуждены с профессиональным сообществом и при необходимости учтены», - заключил глава ведомства.

Право пересдачи одного из предметов ЕГЭ было инициировано президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. Пересдать экзамен могут только выпускники текущего года, при этом предыдущий результат по этому предмету аннулируется.