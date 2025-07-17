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Общество

Сергей Вострецов: Алгоритм «Без проверки» — это один из примеров заботы о человеке труда с разумным отношением к бизнесу.

21.07.2025 18:00|ПсковКомментариев: 0

СОЦПРОФ поддерживает алгоритм Роструда «Без проверки»: уже 50 тысяч работников восстановили свои трудовые права без надзора, сообщается в Telegram-канале председателя объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергея Вострецова.

В первом полугодии 2025 года более 50 тысяч работников смогли восстановить свои трудовые права благодаря алгоритму «Без проверки», внедрённому Рострудом. Общая сумма произведённых работодателями выплат по итогам урегулированных обращений составила впечатляющие 1,8 миллиарда рублей. Эти данные свидетельствуют о высокой эффективности нового подхода, при котором решение проблем работников происходит без запуска формальных проверок.

Запущенный в 2022 году механизм «Без проверки» позволяет инспекциям труда восстанавливать права граждан без проведения контрольно-надзорных мероприятий. Такой формат упрощает процесс взаимодействия между работником и работодателем, снижает административную нагрузку на бизнес, но при этом обеспечивает соблюдение законодательства. Как правило, процедура включает оперативную консультацию обеих сторон и даёт возможность работодателю добровольно устранить нарушения.

Идею поддержки и расширения действия этого алгоритма активно продвигает Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ. Председатель объединения Сергей Вострецов отметил важность данной практики в современной экономической ситуации и призвал к ее масштабированию:

«Алгоритм "Без проверки" — это один из лучших примеров того, как можно совместить заботу о человеке труда с разумным отношением к бизнесу. Работник получает защиту, не дожидаясь формальных процедур, а работодатель — возможность быстро исправить ситуацию без штрафов и санкций. Это не просто технология — это философия доверия и уважения к обеим сторонам трудового договора. Мы в СОЦПРОФ рассматриваем такую практику как обязательную составляющую будущей модели социального партнёрства в России. При этом мы видим, что при поддержке профсоюзов эффективность разрешения конфликтов возрастает ещё больше. Наша цель — сделать так, чтобы подобные инструменты действовали не точечно, а повсеместно, на всей территории страны».

По мнению экспертов, именно гибкие, доверительные форматы работы с обращениями граждан позволяют снижать социальную напряжённость и повышать ответственность работодателей без усиления контроля. Роструд и профсоюзы, в том числе СОЦПРОФ, продолжат развивать этот подход, делая трудовые отношения в России более справедливыми и сбалансированными.

Источник: Псковская Лента Новостей
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