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Общество

Минтруд РФ предложил установить МРОТ на 2026 год на уровне 27 тыс. рублей

21.07.2025 12:22|ПсковКомментариев: 0

Минтруд России предлагает установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2026 год на уровне 27 093 руб., говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году увеличится на 20,7% и составит 27 093 рубля. Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на портале (проектов нормативных правовых актов - ИФ) regulation.gov.ru», - говорится в сообщении.

Общественное обсуждение законопроекта «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» продлится до 4 августа.

В Минтруде напомнили, что МРОТ ежегодно устанавливается правительством с учетом норм федерального законодательства, определяющего размер МРОТ не ниже 48% медианной заработной платы за минувший год.

«Принятые подходы к установлению минимального размера оплаты труда позволяют обеспечивать выполнение поручения президента по опережающему росту МРОТ. С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27093 рубля. Таким образом, МРОТ увеличится на 20,7%, то есть - выше инфляции», - приводятся в сообщении слова главы Минтруда Антона Котякова.

Отмечается, что повышение МРОТ напрямую затрагивает 4,6 млн россиян.

В настоящее время МРОТ равен 22 440 рублям, пишет «Интерфакс».

Источник: Псковская Лента Новостей
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