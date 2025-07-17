Минтруд РФ предложил установить МРОТ на 2026 год на уровне 27 тыс. рублей

Минтруд России предлагает установить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2026 год на уровне 27 093 руб., говорится в сообщении пресс-службы министерства.
«Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2026 году увеличится на 20,7% и составит 27 093 рубля. Соответствующий законопроект размещен для общественного обсуждения на портале (проектов нормативных правовых актов - ИФ) regulation.gov.ru», - говорится в сообщении.
Общественное обсуждение законопроекта «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» продлится до 4 августа.
В Минтруде напомнили, что МРОТ ежегодно устанавливается правительством с учетом норм федерального законодательства, определяющего размер МРОТ не ниже 48% медианной заработной платы за минувший год.
«Принятые подходы к установлению минимального размера оплаты труда позволяют обеспечивать выполнение поручения президента по опережающему росту МРОТ. С учетом сложившегося уровня медианной заработной платы в 2026 году минимальный размер оплаты труда предлагается установить на уровне 27093 рубля. Таким образом, МРОТ увеличится на 20,7%, то есть - выше инфляции», - приводятся в сообщении слова главы Минтруда Антона Котякова.
Отмечается, что повышение МРОТ напрямую затрагивает 4,6 млн россиян.
В настоящее время МРОТ равен 22 440 рублям, пишет «Интерфакс».