Общество

ГП взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах, прокуроры организуют мобильные приемные, проверят цены на воду и продукты, сообщает надзорное ведомство.

«В Генпрокуратуре России находится на контроле ситуация с отменами и задержками рейсов в аэропортах страны. Транспортным и территориальным прокурорам поручено организовать мобильные приемные, куда пассажиры могут обращаться по вопросам нарушения их прав и оказания соответствующих услуг авиакомпаниями», - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокурорами проводится анализ состояния законности по вопросу цен на воду и другие продукты первой необходимости на территории аэропортов в текущих условиях.

Прокуроры на местах также осуществляют надзор за работой основных узловых железнодорожных вокзалов, отмечается в релизе.