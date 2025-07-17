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Общество

Кабмин одобрил законопроект о кредитных каникулах за рождение ребенка

21.07.2025 15:52|ПсковКомментариев: 0

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправку к закону «О потребительском кредите», который предусматривает кредитные каникулы при рождении ребенка. Об этом сказано в материалах комиссии.

«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддерживает законопроект «О внесении изменений в статью 6.1-1 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)», - сказано в материалах заседания.

Как рассказал ТАСС председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев, проектом поправок предлагается предусмотреть право заемщика по ипотечному кредиту на предоставление льготного периода при рождении или усыновлении детей. «Важно, что при рождении или усыновлении первого ребенка необходимо соблюсти ряд требований. Так, нужно подтвердить, что доходы заемщика снизились более чем на 20% по сравнению с его среднемесячным доходом, имевшим место до появления новых детей. Одновременно с этим размер регулярной выплаты по кредитному договору должен составлять не менее 40% от среднемесячного дохода заемщика. При рождении же или усыновлении второго и последующих детей достаточно самого факта рождения или усыновления», - отметил он.

Груздев добавил, что срок предоставления кредитных каникул при рождении или усыновлении первого ребенка составляет не более шести месяцев, в то время как при рождении либо усыновлении второго и последующих детей - не более 18 месяцев. «В целом законопроект направлен на увеличение числа гарантий и инструментов защиты для семей с детьми. Как сообщает Минфин, 39% опрошенных россиян не планируют заводить детей в ближайшей перспективе в силу своего материального положения и жилищных условий. Представляется, что предложенные поправки позволят гражданам ощущать себя стабильнее в случае рождения детей», - добавил председатель правления АЮР, пишет ТАСС.

Источник: Псковская Лента Новостей
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