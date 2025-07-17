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Общество

Всемирный день мозга отмечают 22 июля

22.07.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

В последние годы всё чаще всевозможные федерации и ассоциации врачей-специалистов определённого профиля, стремясь повысить внимание людей и государственных органов здравоохранения к вопросам здоровья человека, учреждают дни, посвящённые здоровью того или иного органа человека, либо системы органов.

Именно с такой целью Всемирная Федерация неврологии в 2014 году учредила Всемирный день мозга и постановила отмечать его ежегодно 22 июля. Дата приурочена к дню основания Федерации в 1957 году, которая в настоящее время объединяет 125 профессиональных ассоциаций неврологов со всего мира.

Не секрет, что головной мозг является главным органом центральной нервной системы человека. Несмотря на прогресс медицины, на сделанные научные открытия в этой сфере, в том числе в области исследования головного мозга, нервная система человека остаётся той областью, исследование которой продолжается по сей день. Именно головной мозг и множественные аспекты, связанные с его работой продолжают оставаться загадкой.

Головной мозг потребляет 20% всего кислорода и энергии организма, которые поступают к нему по кровеносным сосудам. Клеткам мозга требуется много энергии, поэтому без адекватного снабжения кислородом и энергией тканей центральной нервной системы развиваются различные неврологические заболевания и дисфункция мозга. На 73% человеческий мозг состоит из воды. Полтора часа активного потоотделения уменьшают мозг в объеме так же, как один год старения. Необходимо всего лишь на 2% уменьшить необходимый объем жидкости, чтобы развились нарушения внимания и памяти.

Мозг человека может хранить около 2,5 млн. гигабайтов информации. Но простой доступ к информации делает ее более сложной для запоминания, поэтому чем больше труда требуется для получения информации, тем лучше мы ее запоминаем.

Головной мозг фактически является командной структурой, благодаря которой осуществляется работа всех органов человека. Любой сбой в работе головного мозга моментально сказывается на жизнеспособности человека, приводя к нарушениям в работе любых органов. Самые совершенные электронные машины, созданные человеком, по сути своей являются попыткой приблизиться к человеческому интеллекту, сосредоточенному именно в головном мозге. Однако ни одна из них несравнима по сложности и совершенству с головным мозгом человека.

Заболевания нервной системы человека, в том числе заболевания головного мозга несут для человека тяжёлые последствия, предсказать которые порой бывает трудно. В результате этих заболеваний человек может испытывать страдания, нервные переживания, стать инвалидом, потеряв трудоспособность и даже погибнуть. Да, многое изучено, но многое и остаётся пока за завесой тайны для учёных-медиков. Именно поэтому здоровью головного мозга неврологи придают такое большое значение, вырабатывая систему профилактики изученных заболеваний, возможных травм. Систематизируя имеющиеся знания, опираясь на научные открытия, используя передовые технологии в области медицинского оборудования и фармакологии, специалисты обмениваются опытом и стремятся к поиску наиболее эффективных способов диагностики и лечения заболеваний головного мозга.

Ежегодно Всемирная Федерация неврологии организует мероприятия, посвящённые Всемирному дню мозга. На этих форумах, конференциях и съездах встречаются ведущие специалисты в области неврологии, оперирующие нейрохирурги, учёные, неврологи и невропатологи. Освящение открытий в области головного мозга за истекший год, обмен опытом и выработка новых методов лечения и профилактики заболеваний – основные пункты повестки дня подобных мероприятий.

Ежегодно Федерация определяет тематику следующего года, которая будет преобладать на всех мероприятиях.

На уровне системы здравоохранения различных государств посредством наглядной информации через плакаты, буклеты и проведение семинаров осуществляется просветительская деятельность среди населения, пишет calend.ru.

Общими рекомендациями врачей для поддержания здоровья головного мозга являются здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, здоровый сон, здоровое питание, ходьба, прогулки на свежем воздухе или физические тренировки, постоянный «тренинг» мозга через решение нестандартных задач, поисков решения, общение с высокоинтеллектуальными людьми, умственная деятельность (чтение, решение кроссвордов, головоломок и т.д.).

Источник: Псковская Лента Новостей
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