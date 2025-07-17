Общество

Самозанятые должны уплатить налог на профессиональный доход до 28 числа

Управление ФНС России по Псковской области напоминает, что самозанятые обязаны ежемесячно уплачивать налог на профессиональный доход (НПД) не позднее 28-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по региону.

Для того, чтобы сумма налога была рассчитана правильно, налогоплательщик при получении денежных средств обязан сформировать чек в тот же день, когда поступила оплата от покупателя (заказчика) и обязан передать сведения о произведенных расчетах в налоговый орган. Сделать это можно несколькими способами:

через приложение «Мой налог»;

через оператора;

через кредитную организацию.

Если налогоплательщик использует в расчетах посредников, то сведения о каждой операции или сводные данные за месяц нужно передать в налоговый орган не позднее 9-го числа следующего месяца.

Сумму налога не нужно считать самому, она определяется налоговым органом. Применение налогового вычета, учет налоговых ставок в зависимости от налогоплательщика, контроль над ограничением по сумме дохода и другие особенности расчета полностью автоматизированы. Налог за месяц рассчитает налоговый орган и после этого не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, придет уведомление в приложении «Мой налог» с суммой налога и реквизитами для его уплаты.

Информация о налоге и об уплате отражается в мобильном приложении во вкладке «Налоги» и в веб-версии мобильного приложения во вкладке «Начисления». Кроме того, налогоплательщик может сформировать справку о состоянии расчетов (доходах) по НПД в мобильном приложении «Мой налог» или в веб-кабинете «Мой налог» на сайте ФНС. Из нее можно узнать о сумме доходов и исчисленном налоге.

Налог уплачивается по итогам месяца (налоговый период). Первым налоговым периодом будет период со дня постановки на учет до конца календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была постановка на учет. Если налог меньше 100 руб., то эта сумма добавится к сумме налога к уплате по итогам следующего месяца.

Заплатить налог надо не позднее 28-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Если дата уплаты выпадает на праздничный или выходной день, тогда срок уплаты переносится на первый рабочий день. Если этого не сделать в срок, то в следующие 10 календарных дней через приложение придет требование об уплате налога, но уже с пенями.

Неуплата налогов приводит к негативным последствиям, в том числе к начислению пени за каждый день просрочки, напоминает управление ФНС России по Псковской области.