Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков Летние террасы
Единство в памяти. Сила в подвиге!
В Детском парке 23 июля Фестиваль ЛДПР
Бизнес В Великих Луках
Господин Рейтингомер
Вакансии в «Россетях»
островичи шагают в будущее
Легким десертам — легкая сметана
80 лет качества Реставрационных мастерских
Мошенники под видом операторов
Псковская область 80-летие Победы
Альберт Жалилов в отеле «Покровский»
Конкурс на выложенный логотип ПЛН
ПЛН 25 лет
Профсоюзы о производственных травмах
 
 
 
ещё Общество 17.07.2025 12:280 Стоимость обучения в псковских вузах выросла выше уровня инфляции 22.07.2025 10:550 Правительство выделит средства на инфраструктуру для матерей и детей 22.07.2025 10:320 Самозанятые должны уплатить налог на профессиональный доход до 28 числа 22.07.2025 10:250 57% псковичей не станут покрывать коллег, сливающих информацию конкурентам 22.07.2025 10:200 Пыталовский округ отмечает 81-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков 22.07.2025 10:160 Мошенники обещают списать банковские долги
 
 
 
Самое популярное 15.07.2025 20:400 В кемпинге для фур в Красном Бору не проснулся уставший дальнобойщик из Пскова 15.07.2025 17:326 Постамент для нового памятника княгине Ольге устанавливают в Пскове 19.07.2025 17:000 Интерактив: Упавшее дерево на улице Школьной в Пскове не убирают уже почти месяц 17.07.2025 11:390 Фотофакт: Псковичи собирают чернику ведрами 18.07.2025 00:131 Интерактивную карту ближайших точек интернета разработали в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Самозанятые должны уплатить налог на профессиональный доход до 28 числа

22.07.2025 10:32|ПсковКомментариев: 0

Управление ФНС России по Псковской области напоминает, что самозанятые обязаны ежемесячно уплачивать налог на профессиональный доход (НПД) не позднее 28-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по региону.

Для того, чтобы сумма налога была рассчитана правильно, налогоплательщик при получении денежных средств обязан сформировать чек в тот же день, когда поступила оплата от покупателя (заказчика) и обязан передать сведения о произведенных расчетах в налоговый орган. Сделать это можно несколькими способами:

  • через приложение «Мой налог»;
  • через оператора;
  • через кредитную организацию.

Если налогоплательщик использует в расчетах посредников, то сведения о каждой операции или сводные данные за месяц нужно передать в налоговый орган не позднее 9-го числа следующего месяца.

Сумму налога не нужно считать самому, она определяется налоговым органом. Применение налогового вычета, учет налоговых ставок в зависимости от налогоплательщика, контроль над ограничением по сумме дохода и другие особенности расчета полностью автоматизированы. Налог за месяц рассчитает налоговый орган и после этого не позднее 12-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, придет уведомление в приложении «Мой налог» с суммой налога и реквизитами для его уплаты.

Информация о налоге и об уплате отражается в мобильном приложении во вкладке «Налоги» и в веб-версии мобильного приложения во вкладке «Начисления». Кроме того, налогоплательщик может сформировать справку о состоянии расчетов (доходах) по НПД в мобильном приложении «Мой налог» или в веб-кабинете «Мой налог» на сайте ФНС. Из нее можно узнать о сумме доходов и исчисленном налоге.

Налог уплачивается по итогам месяца (налоговый период). Первым налоговым периодом будет период со дня постановки на учет до конца календарного месяца, следующего за месяцем, в котором была постановка на учет. Если налог меньше 100 руб., то эта сумма добавится к сумме налога к уплате по итогам следующего месяца.

Заплатить налог надо не позднее 28-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем. Если дата уплаты выпадает на праздничный или выходной день, тогда срок уплаты переносится на первый рабочий день. Если этого не сделать в срок, то в следующие 10 календарных дней через приложение придет требование об уплате налога, но уже с пенями.

Неуплата налогов приводит к негативным последствиям, в том числе к начислению пени за каждый день просрочки, напоминает управление ФНС России по Псковской области.

Теги: #налоги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоит ли вас транспортный коллапс?
В опросе приняло участие 28 человек
22.07.2025, 10:550 Правительство выделит средства на инфраструктуру для матерей и детей 22.07.2025, 10:440 14 человек эвакуировали при взрыве газа в Великих Луках 22.07.2025, 10:380 «Гайд-парк»: Константин Болотин о решении вопросов жителей 11-го округа  22.07.2025, 10:320 Самозанятые должны уплатить налог на профессиональный доход до 28 числа
22.07.2025, 10:250 57% псковичей не станут покрывать коллег, сливающих информацию конкурентам 22.07.2025, 10:200 Пыталовский округ отмечает 81-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков 22.07.2025, 10:160 Мошенники обещают списать банковские долги 22.07.2025, 10:080 Вторые сутки продолжается поиск пенсионера из новоржевской деревни
22.07.2025, 10:000 Программа для юных псковичей и народные гулянья пройдут в Пскове на выходных 22.07.2025, 09:480 Большинство респондентов ПЛН полагают, что ограничение на продажу алкоголя сделает его привлекательнее для молодежи 22.07.2025, 09:450 На финишной прямой: в Великих Луках завершается капремонт на одной из главных дорожных артерий 22.07.2025, 09:310 Умерла глава Верховного суда Ирина Подносова
22.07.2025, 09:260 Авиарейс Сочи - Псков - Сочи отменен 22.07.2025, 09:000 В Совфеде предложили установить в подъездах камеры для фиксации курильщиков 22.07.2025, 08:400 Эксперт объяснил условия оформления кредитных каникул при рождении детей 22.07.2025, 08:200 Россияне в период ЕГЭ и экзаменов купили микронаушников на 158 миллионов рублей
22.07.2025, 08:000 Иностранцам выдали на 50% больше разрешений на работу в России 22.07.2025, 07:300 В МВД перечислили фразы, по которым ребенок может вычислить мошенника 22.07.2025, 07:000 Всемирный день мозга отмечают 22 июля 21.07.2025, 22:000 Эксперт МФТИ предупредил об опасности бактерий Vibrio на юге России
21.07.2025, 21:400 Каждый второй работодатель Пскова не видит взаимосвязи между занятиями спортом и качеством работы сотрудников - опрос 21.07.2025, 21:220 Два проекта реализовали локнянские ТОСы 21.07.2025, 21:200 Продукцию собственного производства представила идрицкая ИК-3 на ремесленной ярмарке в Себеже 21.07.2025, 21:000 Финальный кастинг 8-го сезона «Битвы талантов» состоялся в Пскове
21.07.2025, 20:400 Фестиваль «Железный град» состоится в Изборске 2 августа 21.07.2025, 20:200 Нетрезвого водителя электровелосипеда лишили прав и оштрафовали на 45 тысяч рублей 21.07.2025, 20:000 Псковская область заняла 1 место в СЗФО по выпуску продукции обрабатывающих производств 21.07.2025, 19:301 Скульптура Княгини Ольги готова к установке на площади перед аэропортом - Михаил Ведерников
21.07.2025, 19:200 Музей Победы предложил жителям Псковской области создать триколор ко Дню российского флага 21.07.2025, 19:000 Альберт Жалилов представляет сольную программу «Казанова» в псковском отеле «Покровский» 21.07.2025, 18:400 Рейтингомер: митрополит у патриарха, ротация прокуроров и вредная пропаганда госмедиахолдинга 21.07.2025, 18:200 CHANGAN UNI-K: Инструкция по притяжению
21.07.2025, 18:140 Дмитрий Быстров: Современный Остров - это заслуга и продолжение стараний наших ветеранов, жителей города и района 21.07.2025, 18:080 «Постскриптум»: Как достучаться до избирателя и грозит ли российской экономике коллапс? ВИДЕО 21.07.2025, 18:060 В Великих Луках возбуждено уголовное дело по факту возгорания бытового газа в жилом многоквартирном доме 21.07.2025, 18:000 Сергей Вострецов: Алгоритм «Без проверки» — это один из примеров заботы о человеке труда с разумным отношением к бизнесу.
21.07.2025, 17:590 Псковичка побывала на летней школе Академии «Меганом» 21.07.2025, 17:500 «Единая Россия» проведет неделю приемов по вопросам образования в Псковской области 21.07.2025, 17:461 Анет Сай выступит на Дне города в Пскове 26 июля 21.07.2025, 17:390 Суд обязал ликвидировать несанкционированную свалку в Дедовичском районе
21.07.2025, 17:320 Спасибо за праздник, друзья! 21.07.2025, 17:290 Ограничение скорости будет действовать на участке трассы Р-23 «Псков» 21.07.2025, 17:180 В Великих Луках прошёл второй день велогонок 21.07.2025, 17:090 В МВД пояснили особенности получения виз для лиц из недружестенных стран
21.07.2025, 17:000 Три человека пострадали из-за пьяного водителя в Опочке 21.07.2025, 16:590 Псковская область заняла 72 место по развитию ипотеки 21.07.2025, 16:510 На Северо-Западе России продолжится жаркое лето с температурой до +30 градусов 21.07.2025, 16:450 Фестиваль ЛДПР «Сила корней и крылья перемен» состоится в псковском Детском парке 23 июля
21.07.2025, 16:440 Водитель пострадал при столкновении на встречной полосе дороги Неелово - Кривск 21.07.2025, 16:350 Минтранс рассказал о работе авиакомпаний и аэропортов на фоне ограничений 21.07.2025, 16:280 Концерт «Большой России славный город Псков» пройдет в День города в Зеленом театре 21.07.2025, 16:220 Бесплатные мастер-классы ждут псковичей на пляжном фестивале «Псков молодой – 2025»
21.07.2025, 16:140 Умер художник Виктор Сафронов 21.07.2025, 16:080 «Железные люди»: Директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова о тайм-менеджменте и секретах похудения. ВИДЕО 21.07.2025, 15:520 Кабмин одобрил законопроект о кредитных каникулах за рождение ребенка 21.07.2025, 15:410 Жители Пскова меняют гудки в телефоне на песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой
21.07.2025, 15:350 Выдающиеся успехи студента из Псковской области отметили на Всероссийском студенческом выпускном 21.07.2025, 15:240 Мастер-классы и интерактивы проведут для псковичей на фестивале «Соловьиная ночь» 21.07.2025, 15:180 Дорога, безопасное газоснабжение, спортивная площадка появились в Псковском районе благодаря ТОС 21.07.2025, 15:110 Подозреваемого в краже девяти упаковок сыра задержали росгвардейцы в Великих Луках
21.07.2025, 14:570 В ГД предложили ввести компенсацию за затопленные из-за ливней автомобили 21.07.2025, 14:450 Премьера симфонии «Фрески древнего Пскова» пройдёт в историко-краеведческой библиотеке 21.07.2025, 14:380 В Пскове 23 июля перекроют улицу Кузнецкую 21.07.2025, 14:300 Путин назвал минимальную рождаемость, которой надо добиться
21.07.2025, 14:230 37 единиц оружия изъяли росгвардейцы за неделю 21.07.2025, 14:130 В РФ снизилось число санитарных нарушений в организации детского питания 21.07.2025, 14:040 Олег Брячак: Развиться как ПЛН не смогло ни одно псковское СМИ 21.07.2025, 13:550 Дом на улице Гагарина в Пскове могут не допустить к отопительному сезону
21.07.2025, 13:430 ГП взяла на контроль ситуацию с отменами и задержками рейсов в аэропортах 21.07.2025, 13:370 Пострадавшего при взрыве газа в Великих Луках транспортируют в Псков 21.07.2025, 13:310 В Пустошкинском районе Псковской области прошёл фестиваль «Место Силы» 21.07.2025, 13:230 Водителя грузовика оштрафовали за падение бетонной плиты в Пскове. ФОТО
21.07.2025, 13:060 12 населенных пунктов Стругокрасненского округа остались без электричества 21.07.2025, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 21.07.2025, 12:550 Право пересдать один предмет на ЕГЭ сохранится в 2026 году, заявил Музаев 21.07.2025, 12:470 В Великих Луках проводится проверка по факту возгорания в многоквартирном доме
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru