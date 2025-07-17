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Общество

Мошенники обещают списать банковские долги

22.07.2025 10:16|ПсковКомментариев: 0

Специалисты ВТБ отмечают значительный рост мошенничества, связанного с обещаниями полного списания долгов в банках. Сейчас самыми распространенными схемами обмана стали несуществующие программы по списанию кредитов, фальшивые сервисы по ускоренному банкротству и предложения от антиколлекторов.

Одной из самых распространенных уловок стало предложение принять участие в несуществующих программах по списанию долгов. Мошенники могут звонить людям от имени государственных органов или банков и убеждать, что существуют специальные программы, которые позволяют полностью списать долги. Для участия в таких «программах» жертвам нужно оплатить комиссию, которая иногда может достигать трети от самого кредита, и предоставить личные данные. В итоге мошенники не только получают деньги клиентов, но и оформляют новые кредиты на имя жертв.

Еще одна популярная схема – работа так называемых антиколлекторов. Недобросовестные фирмы звонят должникам и обещают им «законно списать все долги» или признать кредитные договоры недействительными. В качестве аргумента они используют несуществующие лазейки и подпункты в законодательстве, которые неподготовленный человек не знает. За свою работу такие компании просят крупную предоплату, а в результате жертва получает фиктивные документы либо вообще с клиентами просто обрывают связь после получения денег. В итоге человек увеличивает свою просрочку и усугубляет отношения с банками.

 Также набирает популярность мошенничество с помощью фальшивых сервисов по ускоренному банкротству. На поддельных сайтах, имитирующих официальные сервисы, жертвам обещают быстрое списание долгов за дополнительную плату. В результате жертвы передают свою личную информацию через сайт, а мошенники используют ее для получения новых кредитов.

«Мошенники активно эксплуатируют финансовую уязвимость людей, предлагая несуществующие способы списания долгов. При этом ни банки, ни государственные органы не требуют оплаты за списание задолженности. Прежде чем передавать деньги или персональные данные третьим лицам, всегда проверяйте информацию через официальные источники. Единственный безопасный путь решения проблем с кредитами — это прямое обращение в банк, где специалисты помогут предложат законные варианты выхода из сложной финансовой ситуации», – отметил Дмитрий Ревякин, вице-президент ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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