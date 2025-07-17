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Общество

МегаФон ускорил на 12% мобильный интернет в России

22.07.2025 14:43|ПсковКомментариев: 0

МегаФон девятый раз подряд показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета среди всех мобильных операторов России. Об этом свидетельствуют результаты независимого исследования международной компании Ookla® за первое полугодие 2025 года. Также МегаФон продемонстрировал лучший результат по широте покрытия сети, увеличив площадь доступа к связи более чем на 17% по сравнению с прошлым годом.

Фото здесь и далее: ПАО «МегаФон»

В ходе исследования аналитики Ookla® проанализировали 14,28 млн замеров, выполненных на более чем 2 млн уникальных устройств абонентами операторов BIG4 с использованием приложения Speedtest®.

Медианная скорость скачивания в сети МегаФона за год увеличилась на 12,36%, и достигла 43,74 Мбит/с, а загрузки — на 7,11%, до 11,45 Мбит/с. Высокие показатели на фоне растущего объема потребления мобильного интернета позволили МегаФону подтвердить статус лидера уже девятый год подряд.

При оценке покрытия специалисты Ookla® провели масштабный анализ качества сервисов на каждом участке площадью в 5 км2 по территории страны, где есть сотовая связь. Для более точных замеров на каждом участке анализировались данные минимум с двух разных устройств. Всего было изучено более 2,15 млрд замеров, собранных с 2,88 млн гаджетов в регионах России. По этому параметру МегаФон четвертый год подряд также является лидером. В первом полугодии 2025 года площадь покрытия оператора увеличилась на 17,4%.

Высоких результатов удалось достичь благодаря системной работе компании по развитию сети. МегаФон завершил один из самых масштабных этапов рефарминга в Москве: это позволило увеличить ёмкость LTE и медианную скорость скачивания — на 22%, до 69,86 Мбит/с. Сейчас процесс перехода с устаревших стандартов связи на 4G идёт в Подмосковье, а также параллельно в 74 регионах страны. Инфраструктурные обновления коснулись и ключевых автомагистралей М-11 («Нева»), М-12 («Восток») и М-4 («Дон»): теперь работу цифровых сервисов на них обеспечивают более 200 новых базовых станций.

«Улучшение качества сети в условиях постоянного роста потребления мобильного трафика — одна из наших ключевых задач. Мы расширяем зону LTE-покрытия, проводим рефарминг в большей части регионов страны. Несмотря на внешние вызовы, продолжаем внедрять передовые технологические решения: повышаем надежность инфраструктуры за счет новых дата-центров. Так, в этом году мы построили ЦОД в Екатеринбурге и Твери, а в ближайшее время планируем запустить ещё два крупных объекта в Санкт-Петербурге и Новосибирске», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

Исследование подтверждает лидерство МегаФона по скорости мобильного интернета и в Пскове. В первом полугодии 2025 года медианная скорость скачивания в областном центре составила 50,63 Мбит/с. МегаФон продемонстрировал лучший показатель по результатам более 10 тысяч тестов, сделанных пользователями мобильного интернета в сетях всех операторов связи в регионе. Компания укрепила лидирующую позицию в Пскове благодаря активному развитию инфраструктуры: только с начала года оператор модернизировал и построил около 10 базовых станций в городе вблизи достопримечательностей, у спортивных и образовательных учреждений.

В январе 2025 года МегаФон стал первым федеральным оператором связи, заключившим комплексный договор с БЮРО 1440 о подключении к каналам спутниковой связи на базе низкоорбитальной группировки. Это позволит использовать спутниковую связь на базовых станциях, к которым невозможно или нецелесообразно проложить ВОЛС и которые сейчас работают от сигнала с геостационарных спутников. Переход на низкую орбиту значительно ускорит и снизит сетевую задержку в сравнении с аппаратами, находящимися на высокой геостационарной орбите.

Источник: Псковская Лента Новостей
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