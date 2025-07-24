Общество

Константин Болотин об исчезновении разногласий и структуризации работы городской Думы

Об итогах работы Псковской городской Думы в 2024 году, успехах во взаимодействии депутатов и исчезновении разногласий, рассказал депутат городской Думы Константин Болотин в эфире радио ПЛН FM (102,6 FM).

- Расскажите как вы оцениваете публичную отчетность представителей власти по результатам работы за год? Какие, на ваш взгляд, ключевые вопросы были решены за 2024 год?

- Как вы знаете, публичная отчетность главы города и председателя Псковской городской Думы заложена в уставе города Пскова и является одной из необходимых форм донесения до граждан, до наших жителей того, что сделано за прошедший год. И я считаю, что это необходимая вещь для того, чтобы показать и публичность, и открытость власти, дать возможность жителям оценить эту работу: где-то похвалить, где-то покритиковать, где то дать совет. Это очень хорошая вещь. Во-первых, она организует и стимулирует самих руководителей и дает возможность обратной связи.

Но к счастью, могу сказать, что работа депутатов она более систематизирована, она такой стала из-за изменения в законодательстве, связанном с реформой местного самоуправления.

Сегодня мы все активно участвуем в этой реформе и основная политика сегодня - это государственная политика. Все заточено на то, чтобы все уровни власти были сосредоточены в одном векторе движения. Сегодня нельзя политизировать на муниципальном уровне и проявлять свои какие-то политические амбиции. Мы должны решать проблемы своего уровня, своего округа. За нами стоят люди, и мы должны найти дорожку, мостик между властью и людьми. Найти возможность решения того или иного больного вопроса. И в этой части, мне кажется, вот именно этот созыв (7-ой созыв Псковской городской Думы , - ред.) он полностью отдан этому направлению. Даже депутаты других политических партий уже на это настроены, они ведут диалог не с точки зрения политики, а с точки зрения решения вопроса. Это не может не радовать.

- В комитетах (Псковского областного Собрания депутатов,- ред.), я знаю, бывают и спорные моменты, есть ли такое в городской Думе?

- Вот если мы вернемся, начнем вспоминать, как было раньше, то основной дискурс происходил при формировании бюджета на следующий год. Каждый тянул одеяло на себя, каждый пытался использовать свой политический вес. Каждый из депутатов тем или иным способом пытался привлечь на свой округ как можно больше денег. Сегодня немножко ситуация изменилась, и просто так прийти и сказать: «Мне нужны деньги», уже так не получается. Привлекать деньги можно под какую-то программу. А участие в программе это значит привлечение жителей через их активность. Через территориальное общественное самоуправление, голосование, через общее собрание собственников. И в этой части, ты понимаешь, тут уже просто политическим голосом, весом ты не продавишь, ты должен пойти с людьми пообщаться, ты их должен убедить, если они проголосуют за это, какой-то формой, то тогда и получат деньги. Не проголосовали - не получили деньги. И люди об этом уже знают. Поэтому сегодня жизнь немножко поменялась, управление поменялось, и взаимоотношения между депутатами также поменялось.

- Как вы оцените работу исполнительных муниципальных органов? Ну и, конечно, взаимодействие с депутатским корпусом Псковской городской Думы. В уже сказали, что в результате муниципальной реформы роль, место и количество работы депутата возрастают.

- С точки зрения контрольных функций да. Но и вес, и полномочия органов исполнительной власти тоже увеличились. Раньше была коллективная ответственность между главой города в лице председателя Псковской городской Думы и главой администрации. Сейчас основная ответственность за все, что происходит в городе, и за финансовое обеспечение, и за проблемы, и за аварии, за все отвечает глава города. Поэтому наша обязанность не только контролировать, но и в то же время помочь ему и как раз-таки наладить связь с гражданами, помочь в принятии бюджета и так далее.

- Не так давно глава города Пскова Борис Елкин выступал перед депутатами, что можете сказать по этому поводу?

- Что касается отчета главы города, то мы всегда оцениваем работу за определенный период по исполнению бюджета. То есть основной документ - это бюджет города, и как он исполнен. По доходности бюджет исполнен на 98% в 2024 году, по исполнению расходной части - 97%. То есть практически все запланированные мероприятия администрация города выполнила. Естественно, мы знаем, мы видим, что где-то что-то недоделано, где-то происходят проблемы. Но это жизнь, это движение вперед.

- Что импонирует вам в работе?

- Городом управляет молодой энергичный человек, организовал грамотную команду, молодых ребят. Все работают в режиме 24 на 7, погружаются в проблематику, пытаются решать вопросы. Не всегда получается. Но то, что они заряжены на решение - это хорошо.

Любовь Кузнецова