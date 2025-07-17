Общество

Состоялся детский экологический поход «Родник» в Полистовском заповеднике Псковской области

Состоялся детский экологический поход «Родник» в Полистовском заповеднике. В первый день каждый ребенок определяет для себя тематику исследования, которым будет заниматься на протяжении всего похода. В этом году дети изучали гидробионтов рек, биоиндикацию состояния воздуха и собирали энтомологические коллекции, сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике.

Фотографии: Политовский заповедник

Новгорода Елены Зверевой и Елены Матвеевой наблюдала фазы развития головастиков и выясняла, как действует нефть на оперение водных птиц. После отъезда из лагеря дети продолжат готовить учебно-исследовательские работы на выбранные темы: «Циклы развития комаров», «В мире бобров», «Прудовики необыкновенные», для последующего выступления на конференциях.

«Для меня поход "Родник" - это замечательный способ увидеть и узнать что-то новое, пожить на природе в палатке, пообщаться с замечательными, очень душевными людьми! Каждый раз, когда я приезжаю в Полистовье, я чувствую себя, как дома! Столько заботы и тепла в отношении к нам я нигде не встречала! Поход – замечательная традиция и он очень нужен нашим детям!», - поделилась волонтер и наставник похода Елена Зверева.

Вторая исследовательская группа ребят определяла степень загрязнения воздуха по состоянию хвои Сосны обыкновенной.

«В первый день нас разделили на отряды, и я оказалась в третьем отряде "Хвоинки". Нам выдали ветку хвои, и мы должны были оторвать сто штук хвойных иголок. Каждую иголку мы измеряли в миллиметрах, а затем распределяли их на группы по признакам некроза и усыхания», - рассказывает о своей исследовательской работе участника похода Анна Сысоева.

Ребята сравнивали образцы сосновой хвои из посёлка Бежаницы и деревни Гоголево. «По результатам, конечно, вышло что хвоя в Бежаницах значительно меньшего размера и более подвержена некрозом и усыханию. Скорее всего это связано с удалением Гоголево от трассы и меньшим количеством жителей. В перспективе у ребят провести замеры хвои и её оценку непосредственно в Великом Новгороде и экземпляров с болот Полистовского заповедника», - рассказала руководитель исследования учитель биологии МБОУ «Бежаницкая СШ» Анна Степанова.

Наталья Чугунова, учительница биологии Псковского технического лицея, руководила исследовательской группой по изучению разнообразия ротовых аппаратов и конечностей насекомых. В коллекциях, собранных участниками похода, попались насекомые из отрядов Чешуекрылые, Двукрылые, Жесткокрылые, Прямокрылые, Перепончатокрылые, Стрекозы. Коллекции будут использованы на уроках при изучении темы «Насекомые».

«Поход – это не только исследовательская деятельность, ребята также посетили экотропы "Люди и леса" и "Дорогою бобра", походили на болотоступах, прослушали экскурсию в "Музее деревенского быта", прошли "Тропу героев", просмотрели фильм о животных на войне, посетили мастер-классы по росписи сумок и изготовлению брелоков, посоревновались командами в интересных играх и установили личные рекорды в ориентировании, прошли увлекательный квест по д. Гоголево, смогли попробовать себя в роли артистов на вечерних представлениях. Участие в походе - это насыщенные непередаваемой атмосферой дни: в памяти вечерние костры, чай с медом, палатки, чистый воздух и тепло тех, кто окружал и был рядом эти незабываемые пять дней», - поделилась своим мнением педагог похода Наталья Чугунова.

В заповеднике отметили, что участие в лагере, это не только тренировка исследовательских навыков, но и физическая, психологическую закалка. Преодоление трудностей, например дождь или длинный маршрут - развивает характер, а жизнь без интернета учит находить радость в живом общении и бытовых занятиях. Поход помогает развивать и социальные навыки: доверять и помогать друг другу, поддерживать и вместе решать повседневные задачи.

Участники похода - главным образом школьники Бежаницкого и Локнянского районов. Но география расширяется благодаря участию в походе педагогов-волонтёров, которые могут взять с собой заинтересованных ребят из своего района или региона. Участниками «Родника-2025» стали педагоги и школьники Бежаницкого и Локнянского районов, города Пскова и города Великий Новгород. Всего в походе приняли участие 36 человек, включая детей и наставников.