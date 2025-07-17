Общество

Александр Гончаренко: ТОСы так всех объединили, что мы стали почти родственники

Механизм территориальных общественных самоуправления очень хорош, такую позицию выразил председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко на городском форуме ТОС 22 июля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«ТОСы так всех объединили, что мы стали почти родственники. Впервые о ТОСах заговорили еще в 2010 году, когда были созданы первые документы. И в 2022 году было почти 8 ТОС. В создании ТОС первые шаги принадлежат главе города. Он нас очень сильно поддерживал. Немаловажен и депутатский корпус. Работа депутата здесь очень важна», сказал председатель Псковской городской Думы.

Александр Гончаренко подчеркнул, что механизм ТОСов очень хорош. На инициативы территориальных общественных самоуправлений выделяются миллионы рублей.