Общество

Врачи назвали нарушения сна ключевым фактором риска заболеваний сердца

Плохое качество сна может быть недооцененной причиной сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом 22 июля сообщили в журнале Medscape со ссылкой на мнение врачей.

Фотография: Global Look Press/IMAGO/Zoonar.com/Veronika Kornev

«Давно известно, что недостаток сна связан с ишемической болезнью сердца», — рассказывает доктор медицинских наук, директор отделения профилактической кардиологии в Институте сердца Смитта в Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе Марта Гулати.

Она отметила, что соблюдение нормы сна в пределах 7–9 часов связано с улучшением артериального давления, нормализацией уровня холестерина и стабильным весом. Но, по словам Гулати, количество часов сна — это лишь малая часть. Постоянство и предпочтительное время (хронотип сна) также важны, пишут Известия.

В исследовании 2023 года, проведенном в Великобритании, у людей, которые считали себя «совами» (хронотип вечернего сна), были обнаружены признаки потенциально опасного ремоделирования сердца по сравнению с людьми, которые считали себя «жавороноками». В работе, посвященной подросткам, более короткий сон был связан с нарушениями в строении левого желудочка и увеличением объема жира в печени. Другое исследование показало, что нерегулярный режим сна связан с большей кальциевой нагрузкой на коронарные артерии.

Доктор философии, директор Центра передового опыта по исследованию сна и циркадных ритмов при Колумбийском университете в Нью-Йорке Мари-Пьер Сент-Онж объяснила, что «чрезмерная дневная сонливость связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ишемической болезнью сердца, инсультом и смертностью от всех причин». При этом «нарушения сна связаны с гипертонией, артериальной ригидностью и ишемической болезнью сердца».

По словам специалиста, ограничение сна усиливает оксидативный стресс в стенке артерий, что может привести к эндотелиальной дисфункции. Кроме того, недостаток сна также снижает способность организма противостоять этому оксидативному стрессу.

Сент-Онж также подчеркнула, что недостаточная продолжительность и низкое качество сна могут ослаблять иммунную систему. Несмотря на отсутствие официальных клинических рекомендаций, эксперт считает важным обсуждать качество сна с пациентами — это позволяет выявить возможные проблемы, например, трудности с засыпанием, частые пробуждения или ощущение усталости даже после длительного сна.