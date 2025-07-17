Общество

Первые паспорта вручили юным псковичам накануне Дня города

Первые паспорта вручили юным псковичам накануне Дня города, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры Псковской области.

Фотографии: управление культуры Псковской области

Торжественное мероприятие прошло 22 июля в Детской музыкальной школе №1 им. Н.А. Римского-Корсакова.

Глава города Пскова Борис Елкин поздравил ребят и их родителей с этим важным шагом во взрослую жизнь.

«Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем нашим юным гражданам успехов на жизненном пути!», - отметили в управлении.