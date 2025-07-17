Общество

«Новые люди» потребовали отмены законопроекта о штрафах за использование VPN

Партия «Новые люди» выступила против законопроекта, вводящего административные штрафы за использование VPN и просмотр материалов, признанных экстремистскими, сообщили Псковской Ленте Новостей в партии. По мнению депутатов, документ угрожает цифровой свободе и может превратить в нарушителей миллионы обычных россиян.

Фото и видео: «Новые люди»

По словам вице-спикера Госдумы (партия «Новые люди») Владислава Даванкова чтобы нарушить этот закон, не нужно ничего репостить.

«Что мешает телефонному мошеннику прислать ссылку пенсионеру, которого перекинет на экстремистский сайт? Ничего. Это не только нарушает базовую свободу людей, но и открывает новый простор для мошенничества. По сути, предлагается наказывать людей, за то, что их обманули мошенники», — сказал Даванков.

После второго чтения законопроекта партия провела опрос в своём Telegram-канале. В нём приняли участие более 370 тысяч человек — 72% выступили против закона. Под постом оставили свыше 5 тысяч комментариев. Люди пишут: «Без VPN не найду документацию для работы», «Этот закон нарушает базовые свободы и права человека», «Это удар по IT-сектору и удалёнке». Геймеры боятся штрафов за легальные покупки игр, а юристы и историки — за борьбу с фейками.

«Новые люди» считают: такие резонансные законопроекты нужно рассматривать спокойно и вдумчиво. Авторы просто не учли журналистов и историков, юристов и айтишников, которым VPN нужен по работе. Не объяснили, зачем вообще нужны новые штрафы.

Когда федеральный закон принимают в такой спешке, без оглядки на реальность и на мнение людей — ничем хорошим это не заканчивается.

«К сожалению, только 67 депутатов проголосовали против. Остальные поддержали закон. Но это не финал. Впереди — Совет Федерации. Мы будем убеждать коллег. Свобода и здравый смысл должны победить», — заявил Даванков.