Общество

Сенатор: Закон о штрафах за поисковые запросы может спровоцировать «охоту на ведьм»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам, глава Лиги женщин ЛДПР Елена Афанасьева выразила обеспокоенность возможными ограничениями свободы действий представителей СМИ и гражданских активистов, поскольку, по ее мнению, некоторые специальности напрямую связаны с поиском экстремистских материалов, и парализовать их работу означает «начать охоту на ведьм там, где их нет». Такое мнение она выразила в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в новом выпуске программы «Гайд-парк».

«Меня тоже это беспокоит, потому что в мою обязанность входит просмотр, в том числе таких сайтов, поиск материалов, потому что я нахожусь в комиссии по защите государственного суверенитета. И даже если у меня этой функции не будет, если я не буду членом этой комиссии, то я остаюсь сенатором, я остаюсь гражданином Российской Федерации со своей позицией. Откровенно скажу, я просматриваю их с профессиональным интересом, но это делают журналисты, люди, которые занимаются общественной работой, это делают волонтеры. Человек это делает на общественных началах и потом только представляет результаты этой работы, например, нам в комиссию или журналистскому сообществу, в правоохранительные структуры. И эту работу нельзя ни в коем случае парализовать, иначе у нас начнется охота на ведьм там, где этих ведьм нету», – подчеркнула председатель.

о мнению Елены Афанасьевой, в дальнейшем будет необходимо внимательно следить за применением закона и устранять возникающие проблемы.

«На сегодняшний день очень важно, чтобы мониторинг этой ситуации был совершен на профессиональном уровне, причем прямо с самого первого дня применения. И посмотреть, где есть возникают трудности, эти трудности нивелировать, даже если необходимо принимать какие-то поправки в закон. В конце концов, мы должны понимать, что для того, чтобы воспитать свободную личность, эта личность должна уметь отбирать материал. А если мы ее этому не научим, то все равно эта информация придет к нему через другие каналы. Но тогда он ей будет пользоваться совершенно по-другому, потому что мы, государство, ему это запретили, не научили. Здесь самое главное — не сломать нам то, что мы пытаемся вырастить», - заключила сенатор.

Напомним, 22 июля депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении одобрили поправки к КоАП о наказании за поиск экстремистских материалов в интернете. Административный штраф для физлиц составит 3–5 тысяч рублей.