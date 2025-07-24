Общество

Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе проектов «ЭкоМир-2025»

Продолжается прием заявок на участие в международном экологическом конкурсе «ЭкоМир-2025». Конкурс проводится Российской академией естественных наук, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Основная цель конкурса — формирование общественного сознания и популяризация роли каждого человека в сохранении жизни на Земле. В Подмосковье инициативу поддерживает минэкологии региона.

Конкурс проводится по 11 номинациям, охватывающим ключевые направления экологической деятельности: от природоохранных технологий и экопросвещения до экостроительства и сохранения биоразнообразия. Участие могут принять российские и зарубежные предприятия и организации, общественные объединения и частные лица, инициирующие и реализующие проекты в сфере экологии.

Отбор участников проводится на основании поданных заявок и подтверждающих документов, демонстрирующих практическую реализацию представленных проектов, программ или экологических акций. Все участники, прошедшие первый этап, получают дипломы номинантов. Лауреаты 1-й степени награждаются дипломами и серебряными знаками, а лауреаты 2-й и 3-й степени — дипломами и медалями.

Заявки принимаются до 1 декабря 2025 года. Подробная информация о номинациях и условиях участия доступна на официальном сайте.