Общество

Псковичка заключила фиктивный брак с иностранцем

Прокуратура города Пскова вскрыла факт заключения фиктивного брака между жительницей города Пскова – гражданкой Российской Федерации и гражданином иностранного государства в целях получения разрешения на временное проживание в стране, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Фотография: Freepik / автор jcomp

Указанные лица заключили брак без реального намерения создать семью. Супруги никогда вместе не проживали, совместное хозяйство не вели.

Кроме того, спустя три года после заключения брака с псковичкой, гражданин уехал на Родину и заключил там официальный брак со своей землячкой, после чего решил въехать со своей второй супругой на территорию России.

В целях устранения нарушений закона прокурором города в суд направлено исковое заявление в интересах Российской Федерации о признании брака, заключенного между гражданином РФ и гражданкой иностранного государства, недействительным ввиду фиктивности, а также об аннулировании актовой записи о регистрации брака.