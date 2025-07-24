Общество

Оксана Филиппова: Семь жителей Пушкиногорского района имеют долги более 2,5 миллионов рублей

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова провела рабочее совещание по вопросу взыскания задолженности по оплате за жилые помещения и коммунальные услуги по договорам найма жилых помещений, предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Об этом Оксана Филиппова сообщила в своем сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Оксана Филиппова / «ВКонтакте»

С некоторыми из должников договоры заключили в 2013 году, им предоставлено благоустроенное жилье в многоквартирных домах, но жители района не вносят оплату за жилые помещения и коммунальные услуги. Самые злостные неплательщики имеют задолженность в размере более 2 миллионов 438 тысяч рублей. Таких в районе семь человек.

«Люди проживают в квартирах 12 лет, а платить за них не хотят... Так, гражданка Т. имеет задолженность более 684 тысячи рублей., а гражданка А. - 889 тысяч рублей! В отношении некоторых нанимателей уже вынесли судебные приказы, кому-то по заявлениям ресурсоснабжающими организациями - АО "Нева-Энергия" и МП ККУ - предоставлены рассрочки по погашению задолженности, органы социальной защиты предоставляют меры социальной поддержки», - отметила глава Пушкиногорского района.

Комиссия предупредила присутствующих нанимателей о необходимости своевременной оплаты услуг, погашения накопившейся задолженности, оснований для предоставления субсидии и расторжения договоров найма.