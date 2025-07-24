Тренажерный зал в локнянском Центре допобразования начали ремонтировать

В Центре дополнительного образования продолжается реализация инициативного проекта, сообщается в Telegram-канале главы Локнянского муниципального округа Ивана Белугина.
Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram
«Стартовал текущий ремонт помещений тренажёрного зала: душевой и раздевалки. Всё делается для того, чтобы ребятам было комфортно заниматься, тренироваться и развиваться в современных условиях», - сообщил Иван Белугин.
Также уже в августе ожидается поставка оборудования и новых тренажёров для зала бокса.
«Это важный шаг вперёд — и для центра, и для всех его воспитанников», - добавил глава округа.