Общество

Тренажерный зал в локнянском Центре допобразования начали ремонтировать

В Центре дополнительного образования продолжается реализация инициативного проекта, сообщается в Telegram-канале главы Локнянского муниципального округа Ивана Белугина.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram

«Стартовал текущий ремонт помещений тренажёрного зала: душевой и раздевалки. Всё делается для того, чтобы ребятам было комфортно заниматься, тренироваться и развиваться в современных условиях», - сообщил Иван Белугин.

Также уже в августе ожидается поставка оборудования и новых тренажёров для зала бокса.

«Это важный шаг вперёд — и для центра, и для всех его воспитанников», - добавил глава округа.