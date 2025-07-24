Общество

Спрос на арбузы падает вместе с их стоимостью

Из-за июльской жары на рынок одновременно поступили сорта арбузов с разными сроками созревания. В результате сложилась ситуация, при которой, несмотря на снижение розничных цен на бахчевые на 1–5% за год, продажи арбузов в рознице в начале высокого сезона также сократились — на 15% год к году.

С 8 по 21 июля спрос на арбузы сократился на 15% год к году, на дыни — вырос на 7%, подсчитали аналитики сервиса платежей T-Pay. Стоит подчеркнуть, что для арбузов и дынь период высокого спроса традиционно длится с конца июля по начало сентября.

Руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий связывает снижение спроса на арбузы и дыни со стремлением потребителей сократить расходы. Тренд прослеживается и в других категориях плодоовощной продукции. Снижение на 5–9% год к году на пике продемонстрировал в этом году в том числе спрос на клубнику и черешню, пишет «Коммерсантъ».

Согласно подсчетам исследовательской компании NTech, на неделе 14–20 июля средняя розничная стоимость арбуза составила 47,9 руб. за 1 кг. Год к году это значение сократилось на 1%, за неделю — на 8%. Для дынь аналогичное снижение составило 5% и 9% соответственно, до 106,7 руб. за 1 кг. В Metro отмечают, что закупочные цены на арбузы и дыни сейчас примерно на уровне прошлого года, но продаются на 3–5% дешевле.

В АКОРТ отметили, что сезонность в этом году повлияла на стоимость арбузов и дынь раньше, снизив средние цены. Леонид Ардалионов из NTech указывает на сопоставимость текущих цен с прошлогодними. Ирина Козий объясняет, что рост предложения из-за жаркого июля привел к появлению сортов с разным сроком созревания. Однако, этот эффект скоро может закончиться из-за роста издержек производителей. Козий предупреждает, что на пике сезона, в августе, розничные цены обычно снижаются на 20–30%, но в этом году этого может не произойти.

Крупные ритейлеры также оказывают давление на поставщиков, что способствует снижению цен. Примером является конфликт между Mars и X5. Более 90% арбузов в России производится локально.

Летом в сезон созревания урожая у российских фермеров их доля на рынке еще выше. В сегменте дынь на российский ассортимент в июле—августе приходится 85–90%, отмечают в Metro. Влияние импортных поставок на средние цены бахчевых госпожа Козий называет незначительным. Хотя в АКОРТ ранее оценивали долю отечественных бахчевых в ассортименте торговых сетей в 50%.

Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов уточняет, что в России основной объем бахчевых культур производится в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Зарубежные поставки осуществляются преимущественно из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Турции, Ирана и Китая. Леонид Ардалионов считает, что сравнение цен на российскую и импортную продукцию на рынке арбузов и дынь не всегда может быть корректным. Эксперт вспоминает, что розничная стоимость импортных арбузов в декабре доходила до 302 руб. за 1 кг, дынь — до 311 руб. за 1 кг, многократно превышая показатели для российской продукции.